"Пока Путин жив, война не прекратится": Эйдман рассказал, как РФ проиграет войну

После поражения россияне будут вынуждены отдать украинские территории и платить репарации, отметил политолог.

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Эйдман рассказал, как РФ проигрывает войну / Коллаж: Главред, фото: facebook / Игорь Эйдман, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин будет до последнего держаться на захваченных территориях да еще и по возможности будет пытаться захватывать новые украинские территории. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский социолог, политолог, автор книг Игорь Эйдман.

"Пока Путин жив, война не прекратится. Другой вопрос в том, что как только он проиграет войну, причем даже не так, условно как Гитлер, когда в Кремль войдут американские танки, а даже если просто, как я уже сказал, российские войска отбегут хотя бы до линии разграничения на 23 февраля 2022 года, это уже может сделать его политическим банкротом. И я думаю, это лишит его власти", - отметил Эйдман.

По его словам, только после этого закончится война. И дальше россияне уже отдадут и Крым, и другие территории, потому что дальше у тех, кто придет на смену Путину, будет главная задача – восстановить нормальные отношения с Западом и отменить санкции.

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"Поэтому они будут вынуждены отдать украинские территории и платить репарации, а Запад им в ответ снова позволит продавать нефть, газ, разморозят их активы и прочее. И на это они все и надеются", - добавил политолог.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, чтобы отбросить войска РФ с захваченных ими территорий. По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что оккупант Россия опасается рокового удара украинских войск и пытается готовить мощные резервы, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Помимо этого, вражеские силы готовятся и к наступательным операциям.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов считает, что контрнаступление ВСУ приведет к панике в рядах оккупантов РФ. По его прогнозу, в скором времени может произойти крушение российских войск.

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