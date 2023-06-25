Дальнобойное оружие и процессы в РФ: Зеленский провел важный разговор с Байденом

Глава украинского государства поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку нашей страны, в частности за зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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Зеленский провел плодотворный разговор с Байденом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Во время переговоров политики, в частности, обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, а также скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Об этом украинский гарант сообщил в своем Telegram-канале.

"Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка", - отметил Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку нашей страны, в частности за зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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"Важно в дальнейшем увеличивать способности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и за поддержку коалиции истребителей", - отметил президент.

Также Зеленский и Байден обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения.

"Благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территорий в международно признанных границах", - подчеркнул украинский гарант.

Кроме того, во время разговора президенты скоординировали свои позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией украинской формулы мира, а также подготовку к глобальному саммиту мира.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин уже в своей стране пожинает плоды террора, который развязал против Украины. Слабость РФ стала очевидной, и чем дольше оккупанты будут находиться на украинских территориях, тем больше их ждет проблем. Украина держится и демонстрирует силу. В ВСУ знают, что нужно делать.

Также президент Украины признался, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро. Он подчеркнул, что осеннее контрнаступление ВСУ тоже начиналось подобным образом.

"Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь", - сказал глава государства.

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