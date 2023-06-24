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ВСУ провели мощный штурм под Донецком: освобождены несколько позиций времен АТО

Алина Дембицкая
24 июня 2023, 15:48 обновлено 24 июня, 15:48
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Украинские штурмовые подразделения продвинулись вперед довольно неожиданно для российских оккупантов, отметил Валерий Шершень.
ВСУ
ВСУ провели мощный штурм под Донецком / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Вооруженные силы Украины завладели несколькими позициями под Красногоровкой Донецкой области, которые страна-агрессор Россия удерживала с 2014 года. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения в результате хорошо спланированного контрвыпада завладели несколькими позициями, которые удерживались с 2014 года. Это уже так называемая территория "ДНР", под самым Донецком", - рассказал Шершень.

По его словам, эта новость "опоздала на неделю, здесь понятны определенные тактические соображения".

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"Наши штурмовые подразделения продвинулись вперед довольно неожиданно для врага. И в течение недели враг принимает все меры, чтобы выбить нас из этих позиций. Ежедневно штурмы здесь, тяжелые обстрелы. Но все бесполезно", - добавил спикер.

Он также отметил, что на Таврическом направлении украинские войска и ударные подразделения продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях. Есть продвижение вперед. За минувшие сутки на этом направлении было уничтожено 104 оккупанта, 202 ранены и двое взяты в плен, уничтожено было 34 единицы вооружения и военной техники.

Кроме того, российские оккупанты пытались провести наступательные операции в окрестностях Авдеевки и Марьинки, но получили отпор и отошли.

"Закрепляемся, разминируемся. Успехи ощутимы. Впрочем, о результатах рассказывать еще рано. Мгновенно и сразу их не будет. Потому что ищем варианты эффективного продолжения наступательных действий", - резюмировал Шершень.

Контрнаступление ВСУ – что известно

Недавно в американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного Левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.

В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.

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