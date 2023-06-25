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"Война в Украине может закончиться внезапно": Жданов оценил нынешнюю ситуацию в РФ

Алина Дембицкая
25 июня 2023, 03:00
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Если сейчас начнется наступление ВСУ, то российские войска либо побегут из Украины, либо, учитывая ситуацию в РФ, начнут сдаваться в плен, подчеркнул эксперт.
'Война в Украине может закончиться внезапно': Жданов оценил нынешнюю ситуацию в РФ
Жданов оценил нынешнюю ситуацию в РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот

Нынешние события в стране-агрессоре России являются очень положительными для Украины, поскольку это может ускорить окончание полномасштабной войны. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Для нас нынешние события в России – это очень позитивно. Я слышал фразу, но не воспринимал всерьез "война может закончиться внезапно". А сейчас я думаю, что она имеет право на жизнь", - отметил Жданов.

По его словам, даже если на этом этапе ничего не произойдет в политическом истеблишменте России, и Путин удержит ситуацию в Кремле и вокруг него, то слова Пригожина будут иметь серьезные последствия.

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"А у него рейтинг растет в России, среди военных – тем более. Российские военные сейчас спросят, за что они воюют в Украине. Царь в 1916-м отрекся от престола – "наплевать, наплевать, надоело воевать". Именно это сейчас произойдет. Будет резкое падение морально-психологического состояния российского мобилизованного. Возможно, кадровые военные еще как-то и будут держаться, но мобилизованные точно скажут: "Нет - нет, подождите, это не наша война, мы хотим домой и на это мы не подписывались", - сказал военный эксперт.

Как отметил Жданов, если сейчас начнется наступление ВСУ, то российские войска либо побегут из Украины, либо, учитывая ситуацию в России, начнут сдаваться в плен.

"Хотя плен маловероятен, потому что их накачивают пропагандой о том, что мы тут русских на ремне режем, что мы нацисты и бандеровцы с изощренными методами пыток. Они больше боятся нашего плена, чем быть убитым в бою, когда их гонят в атаку", - добавил полковник запаса.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил поход боевиков Вагнера на Москву.

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