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"Наши соратники, готовьтесь!": в ЛСР высказались о вооруженном мятеже Пригожина

Алина Дембицкая
24 июня 2023, 00:47 обновлено 24 июня, 00:47
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Боец с позывным "Цезарь" подчеркнул, что бойцы Легиона помнят, какие зверства совершали "вагнеровцы" на территории Украины.
Легион Свобода России, Пригожин
В ЛСР высказались о вооруженном мятеже Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Боец Легиона Свобода России с позывным "Цезарь" заявил, что события, которые сейчас происходят в стране-агрессоре России, очень напоминают смутные времена столетней давности. Об этом сообщает пресс-служба Легиона.

"Нелепая, коррумпированная и недееспособная военно-политическая верхушка путинской России превращает в фарш сотни тысяч мужчин", - сказал "Цезарь".

Он подчеркнул, что Евгений Пригожин, который и сам является выходцем из путинской номенклатуры, решил, что пришло время сыграть свою собственную игру.

видео дня

"Мы знаем, что у него (Пригожина – ред.) много сторонников среди населения России и в рядах силовых структур. Мы знаем, что у Пригожина большие политические амбиции и ему надоели генералы, которые зажирели в кабинетах, и которые не умеют воевать по-настоящему. Мы знаем, что если он начнет вооруженный мятеж, то с большой вероятностью одержит успех", - сказал боец ЛСР.

В то же время "Цезарь" подчеркнул, что бойцы Легиона помнят, какие зверства совершали "вагнеровцы" на территории Украины. Он призвал не приписывать Пригожину воинскую честь и доблесть, которых нет.

"Пригожин призывает к борьбе с генералами-предателями и к войне до победного конца. Но это война не в интересах народов России. Цель? Битва Пригожина с Шойгу, Герасимовым и его генералами. Это битва за кормушку и за возможность и дальше уничтожать и грабить народы. Современная Россия – сборище шакалов, которые рвут на части друг друга и заодно всю страну. Мы, свободные граждане России, не оставим свой народ наедине с неопределенностью и страхом. Мы положим конец войне и освободим нашу Родину от прогнившей системы, какой бы она ни была: путинской или пригожинской. Наши соратники, готовьтесь! Россия будет свободной!", - сказал боец Легиона Свобода России.

Скандал с Пригожиным и Шойгу

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер.

Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ. Украинские штурмовые бригады все видят, сейчас наносятся системные удары по позициям россиян.

Как отметил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, споры между ЧВК "Вагнера" и военным командованием РФ помогут украинским военным быстрее освободить захваченные территории. Буданов заметил, что в России военное командование начало "грызть друг друга за власть и деньги".

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