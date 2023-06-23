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Как началась гражданская война в РФ: первые заявления Евгения Пригожина

Юлия Куришко
23 июня 2023, 23:35 обновлено 23 июня, 23:56
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В морге Ростова Шойгу приказал спрятать 2000 тел, которые там хранятся, чтобы не показывать потери, рассказал Пригожин.
Как началась гражданская война в РФ: первые заявления Евгения Пригожина
В России начинается гражданская война / коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншоты: видео

В Сети появились видео и аудиозаписи, где главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу министра Минобороны РФ Шойгу якобы обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев".

"Шойгу только что трусливо сбежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба. Для того, чтобы не объяснять, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших ребят, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена", - подчеркнул Пригожин в своих аудиозаписях.

Главарь "вагнеровцев" сообщил, что начали появляться подробности.

видео дня

"Министр обороны специально прибыл в Ростов, для того, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК "Вагнер". Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов в темную, чтобы нас уничтожить", - подчеркивает Пригожин.

Судя по словам главного "вагнеровца", большинство военных поддерживают восстание против властей РФ.

"Это не военный переворот - это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам. Большинство военных нас горячо поддерживают. Приходят сообщения - спасибо, ребята. Наконец наступит справедливость в армии. Наконец вы добьетесь, чтобы нам дали боеприпасы и чтобы нас перестали бросать на мясо. Только что прошла информация - в Ростовском морге министр обороны приказал спрятать 2000 тел, которые там хранятся, чтобы не показывать потери", - говорит Пригожин.

Война между Пригожиным и Минобороны РФ

Ссора между главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным и чиновниками из Минобороны РФ идет уже в течение нескольких месяцев.

Напомним, что ЧВК Вагнер готовит переворот в РФ. "Стрелок "пояснил, что тыловые центры" вагнеровцев " расположены во многих регионах РФ, вдали от границ с Украиной.

Эксперт назвал цель жестких наездов Пригожина на Кремль. Главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин является представителем одной из группировок внутри полукриминального режима в РФ, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Наемники Пригожина взяли в плен подполковника РФ. Наемников в мае обстреляли российские военные, и опубликовал видео с задержанным подполковником Вооруженных сил РФ, которого он обвинил в этом обстреле.

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