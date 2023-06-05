Обстрелял "вагнеровцев": наемники Пригожина взяли в плен подполковника РФ

По словам Пригожина, "вагнеровцев" 17 мая обстреляли российские кадровые военные, когда боевики пытались разминировать дорогу.

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У Пригожина заявили, что задержали российского подполковника / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемников в мае обстреляли российские военные, и опубликовал видео с задержанным подполковником Вооруженных сил РФ, которого он обвинил в этом обстреле.

Пресс-служба Пригожина в Telegram опубликовала рапорт, где утверждается, что "вагнеровцев" 17 мая обстреляли российские кадровые военные, когда боевики пытались разминировать дорогу.

"Нами были обнаружены фугасы в виде большого количества пластида, противотанковых мин и артиллерийских снарядов, установленных в управляемом варианте и выведенных на позиции министерства обороны. После предварительного осмотра группа приступила к разминированию, но была вынуждена прекратить работы, поскольку в районе населенного пункта Семигорье по ним был открыт огонь из стрелкового оружия со стороны позиций министерства обороны", - говорится в рапорте.

видео дня

Также сообщается, что в результате обстрела был выведен из строя грузовик наемников "Урал" прямым попаданием в двигатель. Сами "вагнеровцы" якобы не пострадали.

Рапорт "вагнеровца" / Фото: t.me/Prigozhin_hat

Пригожин заявляет, что боевики взяли в плен командира российских военных. Он якобы был пьян.

На видео задержанный представляется подполковником Романом Веневитиным, командиром 72 бригады российских войск и заявляет, что открыл огонь по "вагнеровцам" из-за личной неприязни. Он также признается, что был пьян. Также он говорит, что ранее он и его сослуживцы разоружили группу наемников.

Журналист Bellingcat Христо Грозев подтвердил в Twitter, что Веневитин действительно кадровый военный РФ - подполковник.

Выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Вооруженные силы Украины нанесли непоправимые потери боевикам из частной военной компании "Вагнер", хотя украинские защитники не имели численного преимущества на этом направлении. Впоследствии группировка оккупантов в Бахмуте будет разбита до конца. Об этом 21 мая заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

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