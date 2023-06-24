Путин намерен ликвидировать Пригожина, Вагнеру до Москвы уже 3-4 часа - СМИ

У Вооруженных сил страны-агрессора России нет ресурса для того, чтобы удержать боевиков ЧВК Вагнера от выхода к Москве, пишут российские журналисты.

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Пригожин пошел войной против Путина, его боевики движутся на Москву / коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский директор Владимир Путин намерен ликвидировать главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и пообещать амнистию его боевикам. У кадровых оккупантов Минобороны агрессора России нет ресурса, чтобы удержать боевиков от выхода к Москве.

Как сообщает издание Важные истории со ссылкой на источник, близкий к Генеральному штабу оккупантов РФ, Путин планирует ликвидацию Пригожина. Он хотел бы пойти на уступки боевикам ЧВК Вагнера и пообещать им амнистию.

Также журналисты добавили, что у Минобороны нет ресурса, чтобы удержать Вагнер от выхода к Москве.

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"Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ", - подчеркивается в сообщении.

ЧВК Вагнер идет на Москву

В Сети пишут, что Вагнер находится уже в Липецкой области. Это означает, что боевики в 3-4 часах от Москвы. Они продвигаются стремительным темпом.

Колонна Вагнера на Москву:

Колонна ЧВК Вагнер Липецкая область / Соцсети

Колонна ЧВК Вагнер Липецкая область / Соцсети

Расстояние от Ельца Липецкой области до Москвы / Скриншот

Военный мятеж Пригожина в РФ

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня вечером заявил, что российские военные, которые подчиняются Минобороны оккупантов РФ, нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. После этого Пригожин сказал, что его 25-тысячная группировка пойдет на Москву.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов.

Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил поход боевиков Вагнера на Москву.

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