УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин намерен ликвидировать Пригожина, Вагнеру до Москвы уже 3-4 часа - СМИ

Андрей Ганчук
24 июня 2023, 15:43 обновлено 24 июня, 16:04
211
У Вооруженных сил страны-агрессора России нет ресурса для того, чтобы удержать боевиков ЧВК Вагнера от выхода к Москве, пишут российские журналисты.
Путин, Пригожин
Пригожин пошел войной против Путина, его боевики движутся на Москву / коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский директор Владимир Путин намерен ликвидировать главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и пообещать амнистию его боевикам. У кадровых оккупантов Минобороны агрессора России нет ресурса, чтобы удержать боевиков от выхода к Москве.

Как сообщает издание Важные истории со ссылкой на источник, близкий к Генеральному штабу оккупантов РФ, Путин планирует ликвидацию Пригожина. Он хотел бы пойти на уступки боевикам ЧВК Вагнера и пообещать им амнистию.

Также журналисты добавили, что у Минобороны нет ресурса, чтобы удержать Вагнер от выхода к Москве.

видео дня

"Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ", - подчеркивается в сообщении.

ЧВК Вагнер идет на Москву

В Сети пишут, что Вагнер находится уже в Липецкой области. Это означает, что боевики в 3-4 часах от Москвы. Они продвигаются стремительным темпом.

Колонна Вагнера на Москву:

Вагнер
Колонна ЧВК Вагнер Липецкая область / Соцсети
Вагнер
Колонна ЧВК Вагнер Липецкая область / Соцсети
Карта
Расстояние от Ельца Липецкой области до Москвы / Скриншот

Военный мятеж Пригожина в РФ

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня вечером заявил, что российские военные, которые подчиняются Минобороны оккупантов РФ, нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. После этого Пригожин сказал, что его 25-тысячная группировка пойдет на Москву.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов.

Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил поход боевиков Вагнера на Москву.

Другие новости:

Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер гражданская война в России
Реклама

Главное за день

ВСУ провели мощный штурм под Донецком: освобождены несколько позиций времен АТО

ВСУ провели мощный штурм под Донецком: освобождены несколько позиций времен АТО

15:48 Украина
Путин намерен ликвидировать Пригожина, Вагнеру до Москвы уже 3-4 часа - СМИ

Путин намерен ликвидировать Пригожина, Вагнеру до Москвы уже 3-4 часа - СМИ

15:43 Мир
Москва изолирована и готовится к осаде - ГУР

Москва изолирована и готовится к осаде - ГУР

15:11 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:07

Русские добровольцы призвали своих сторонников и военных к восстанию

15:57

"Лысый, ты что исполняешь?": россияне перепутали Пригожина и устроили скандал

15:48

ВСУ провели мощный штурм под Донецком: освобождены несколько позиций времен АТО

15:43

Путин намерен ликвидировать Пригожина, Вагнеру до Москвы уже 3-4 часа - СМИ

15:39

"Борта больше нет": самолет Путина внезапно пропал с радара

"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться
15:21

Армия РФ бьет по Воронежу: взрывает авто с людьми и дворы жилых домовВидео

15:11

Москва изолирована и готовится к осаде - ГУР

15:10

Уже в ближайшие часы: Украину накроют сильнейшие шквалы и огромный градВидео

15:06

Токаев метко "обул" Путина и не стал помогать противостоять боевикам Пригожина

Реклама
14:52

Женщина регулярно натирает лицо банановой кожурой и показала удивительный эффектВидео

14:48

Мятеж в военное время - на руку Украине: Собчак поддержала террориста-Путина

14:18

"Идите на Киев, а не на Москву": Соловьев закатил истерику из-за бунта Пригожина

14:17

"Приказ — разобраться по-жесткому": СМИ о причине конфликта Путина с Пригожиным

14:01

Боевик ЧВК Вагнер: оборона Шойгу прорвана, дальше идем на МосквуВидео

13:49

"Уже скоро мы расстанемся": Тодоренко попрощалась с мужем-россиянином

13:39

Колонна танков "пригожинцев" несется по Липецкой области к Москве: Гиркин ноетВидео

13:38

Путин слил своего верного друга Пригожинамнение

13:01

Зеленский – о войне в РФ: слабость Москвы очевидна, Путин погрузил страну в хаос

12:52

Что происходит с организмом человека, который постоянно ест сыр

12:46

Процесс саморазрушения РФ запущен: Данилов оценил бунт Пригожина

Реклама
12:45

Подключается Беларусь: белорусский военный призвал армию сделать правильный выборВидео

12:20

Кадыров нарушил молчание: в истерике пообещал воевать за Путина против Пригожина

12:19

Гражданская война в РФ: под Воронежем ЧВК Вагнер ведет бои с регулярной армиейВидео

12:17

Пригожин с ЧВК "Вагнера" планируют дойти до самой Москвы - разведка Британии

12:05

Муж Наташи Королевой Тарзан с позором лишился работы в РФ

12:03

"Обещала батюшке не материться": путинистка Кудрявцева сильно запереживала за РФ

11:49

В России началась гражданская война, ЧВК Вагнер идет на Москву – Подоляк

11:46

Что нужно сделать 25 июня перед сном, чтобы стать богаче: приметы и запреты дня

11:38

Запахло жареным: Лукашенко экстренно вывез семью в турецкий Бодрум

11:36

Жданов объяснил, почему Пригожина ждет незавидная участь

11:35

За бунтом Пригожина стоит соратник Путина: он ведет свою игру с США — Жданов

11:17

ГУР: бунт Пригожина – признак краха Путина, нечего было нападать на Украину

11:01

Оккупанты в ночь на 24 июня выпустили по Украине более 50 ракет - Игнат

10:58

ЧВК Вагнера с Пригожиным взяли Воронеж – появилась карта продвижения боевиков

10:50

"Путин самоустранился": в Сети выяснили, кому предложили взять власть в РФ

10:21

В Москве ввели режим контртеррористической операции, в Подмосковье - техникаВидео

10:02

Путин в истерике обратился к россиянам и заявил об ударе в спинуВидео

09:59

Проиграет либо Путин, либо Пригожин: договориться уже не выйдет – Подоляк

09:32

Ходорковский поддержал мятеж, а Гиркин ноет из-за захода "вагнеров" в Воронеж

09:27

Буданов – о военном мятеже Пригожина: все реально, конфликт – не постановка

Реклама
08:52

В Петербурге в здание ЧВК "Вагнера" пришли путинские силовикиВидео

08:38

Пригожин начал восстание в России, Путин на стороне Шойгу и Герасимова – ISW

08:13

Пригожин захватил военные объекты Ростова: Гиркин объявил о гражданской войнеВидео

07:45

Ночью РФ атаковала ракетами Киев и Днепр, есть жертвы: все подробностиФотоВидео

07:32

Здание Минобороны РФ в Ростове окружили солдаты и танкиВидео

07:00

День НЛО: 5 небанальных фильмов про пришельцев, которые покорят даже скептиковВидео

06:20

Чего добилась Москва ядерным шантажоммнение

04:00

Какой праздник 24 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:18

Госпереворот Пригожина - не инсценировка и не "договорняк"мнение

03:10

Воспринимают близко к сердцу: пять знаков зодиака, которые слишком уязвимы

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять