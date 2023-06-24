Зеленский – о войне в РФ: слабость Москвы очевидна, Путин погрузил страну в хаос

Все командующие сил обороны Украины знают, как нам нужно действовать в сложившейся ситуации, сказал президент Владимира Зеленский, комментируя события в РФ.

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Владимир Зеленский, Путин / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Глава страны-агрессора России Владимир Путин уже в своей стране пожинает плоды террора, который развязал против Украины. Слабость РФ стала очевидной, и чем дольше оккупанты будут находиться на украинских территориях, тем больше их ждет проблем. Украина держится и демонстрирует силу. В ВСУ знают, что нужно делать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале днем 24 июня он прокомментировал события, которые происходят в России. По словам украинского гаранта, хаос – следствие развязанной против Украины войны.

"Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себе. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от побега и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали Шахеди. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен", - отметил Зеленский.

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Также он добавил, что слабость России как государства стала настолько очевидной, что скрыть этого уже невозможно. Российских оккупантов ждет еще больше проблем, если они будут оставаться в Украине. Украинские войска знают, как действовать.

"Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна оградить Европу от расползания российского зла и хаоса. Сохраняем нашу крепость, единство и силу. Все наши командующие, все наши воины знают, что делать", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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