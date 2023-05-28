"Хотят расчленить нашу страну": Лавров закатил истерику из-за Украины и F-16

В Министерстве иностранных дел страны-агрессора РФ заявили, что решение Запада передать Украине современные истребители F-16 это "неприемлемая эскалация".
"Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, находящиеся внутри Европейского Союза, прежде всего страны Балтии, Польша, непосредственно проводящие на земле задачи, поставленные Соединенными Штатами. — ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение ", — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ему показалось, что Запад, поддерживая Украину, хочет "деколонизировать Россию", то есть "расчленить".
Также снова упомянул о "неонацистском режиме", созданном будто бы самими странами Европы.
Истребители F-16 для Украины
Американский президент Джо Байден 19 мая на саммите Большой семерки в Японии заявил, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников начать обучение пилотов ВС ВСУ управлению истребителями западного образца, среди которых и F-16.
Журналисты NBC позже узнали, что США и союзники намерены предоставить Украине истребители F-16.
По информации американской прессы, Штаты могут отправить свои самолеты Киеву не напрямую, а путем посредников.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и назвал решение главы Белого дома историческим. Глава Офиса президента Андрей Ермака сказал, что авиакоалиция для Украины уже создана.
Советник министра обороны Юрий Сак предположил, что Украина первые истребители F-16 может получить уже осенью.
Ориентировочно это произойдет в конце сентября – начале октября.
Смотрите видео, в котором Свитан заявил, что Украина с западной авиацией может победить в войне до конца года:
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