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Взрывы в Николаеве и Запорожье: оккупанты атаковали дронами, вспыхнул пожар

Анна Ярославская
30 июня 2023, 06:53 обновлено 30 июня, 07:03
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Прошлой ночью оккупанты запустили ударные дроны. В Николаеве работали силы ПВО.
Атака дронов, воздушная тревога,
Атака дронов, воздушная тревога, / Коллаж: Главред, фото: alerts.in.ua, Армия информ

В ночь на 30 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, также оккупанты применяли ударные дроны Shahed. В Николаеве и Запорожье прозвучали в взрывы.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что был зафиксирован запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска. Дроны двигались с Юга в направлении Днепра – Павлограда.

В Херсонской и Николаевской областях была угроза применения ударных БПЛА, а в Запорожской - ракетная угроза.

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Взрывы в Николаеве

Ночью 30 июня в Николаеве прозвучали взрывы, работали силы противовоздушной обороны, возник пожар. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

После падения обломков в Николаеве возник пожар.

"Цель сбили над Николаевом. Обломки упали на территории города. Детали чуть позже, пожар есть", - сообщил Ким.

Спасатели ликвидировали пожар.

По словам главы ОВА, в результате пожара повреждена крыша жилого дома и зеленые насаждения.

"Без жертв. 20 кв. м травы и крыша жилого дома. Уже потушили", - написал Ким.

Взрывы в Запорожье

В Запорожье также прозвучали несколько взрывов во время воздушной тревоги. Город атаковали дроны-камикадзе.

Жителей города и области до окончания воздушной тревоги призывали оставаться в укрытиях.

По данным Воздушных сил ВСУ, группа дронов-камикадзе двигалась к Запорожью со стороны Приморско-Ахтарска РФ.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Facebook Генштаба ВСУ сообщается, что оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украие, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed и управляемые зенитные ракеты С-300. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Обстрел Краматорска 27 июня 2023

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, Россия прицельно ударила по местам скопления людей в Краматорске. Повреждены здания отеля, заведения питания и несколько частных домов.

Вечером 28 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские ракеты убили в Краматорске 11 людей, в том числе троих детей. Травмированы и ранены более 60 человек.

Утром 29 июня из-под завалов в Краматорске достали тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до 12 человек, погибли в том числе трое детей. Пострадали 60 человек, в том числе младенец. Спасены 11 человек, из них 7 — подразделением ГосЧС. Аварийно-спасательные работы завершены.

Контрразведка задержала агента спецслужб страны-агрессора России, который скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Корректировщик оказался "расконсервированным" агентом главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

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