"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

На месте происшествия развернули оперативный штаб, всю необходимую помощь будут оказывать раненым.

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Россияне ударили по центру Краматорска / коллаж: Главред, фото: https://t.me/ermaka2022, ua.depositphotos.com

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"Россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску. Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание - с. Беленькое", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, россияне атаковали место возле заведения общественного питания, где было "большое скопление людей".

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"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливают", - сказал Кириленко.

По его словам, в результате вражеского удара ранения получили 15 человек. Он также подчеркнул, что на месте происшествия развернули оперативный штаб, где будут оказывать всю необходимую помощь раненым.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, во вторник днем, 27 июня, были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22М3, которые через Сумскую область пролетели в направлении Полтавской области.

Также сообщалось, что в ночь с 23 на 24 июня страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное здание в Соломенском районе столицы.

Есть погибшие и пострадавшие. Также массированный удар был нанесен по Днепропетровщине.

В ночь на 23 июня в Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Информацию о взрывах в регионе подтвердили и в Хмельницкой ОВА в Telegram. В то же время там не уточнили, были ли они результатом работы ПВО.

В ночь на 22 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Криворожском районе повреждены дома. В небе над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда".