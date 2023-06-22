Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: есть "прилеты"

В Криворожском районе повреждены дома. В небе над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда".

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В Криворожском районе повреждены 10 жилых домов / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 22 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Криворожском районе повреждены дома. В небе над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда", есть и попадания.

Взрывы на Днепропетровщине

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Криворожскому району, повреждены дома, автомобили, водопровод и линии электропередач. Об этом сообщил в Telegram глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

К счастью, обошлось без жертв.

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"Ночью враг ударил ракетами по Криворожскому району. Изуродовал жилой сектор. Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Главное - обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Лысак также сообщил, что было громко и на Никопольщине. По району российская армия открывала огонь трижды. Из тяжелой артиллерии целилась по Никополю. По данным ОВА, люди не пострадали.

Взрывы в Одесской области

Ночью 22 июня российские оккупанты атаковали и Одесскую область. В небе над регионом Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда". Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Да, есть в Одесской области сбитие трех "Шахедов". Есть, к сожалению, и попадания, уточняем обстановку. Потерь людей нет, критического попадания нет", - рассказала Гуменюк.

Как уточнил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, один дрон попал в складское помещение.

"Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - написал Братчук в Telegram.

Как сообщал Главред, ночью 22 июня в Киеве прогремел взрыв и начался пожар в многоэтажке. ЧП не связано с вражескими обстрелами. По предварительным данным, в одной их квартир произошла утечка газа. Разрушены четыре и повреждены шесть квартир. Были спасены 18 человек. Два человека получили травмы, есть жертвы.

Напомним, ночью 21 июня враг нанес удар по северному направлению ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области.

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