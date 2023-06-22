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В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке, начался пожар: есть жертва и пострадавшие

Анна Ярославская
22 июня 2023, 06:41 обновлено 22 июня, 06:53
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ЧП в Деснянском районе не связано с вражескими обстрелами. По предварительным данным, в одной их квартир произошла утечка газа.
Взрыв в Киеве
Взрыв в Киеве прозвучал в 3:45 в Днепровском районе / Коллаж: Главред, фото: КГВА

Ночью 22 июня в Киеве прогремел взрыв и начался пожар в многоэтажке. ЧП не связано с вражескими обстрелами. По предварительным данным, в одной их квартир произошла утечка газа. Разрушены четыре и повреждены шесть квартир. Были спасены 18 человек. Два человека получили травмы, есть жертва.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, взрыв прозвучал в 3:45 в Днепровском районе по ул. Малышка в 16-этажном жилом доме.

"Предварительно, из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на двух этажах, возникло возгорание на площади 150 кв. м", – сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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Позже он уточнил, что ликвидируется пожар на 7-м и 8-м этажах на площади 250 м. кв.

По предварительной информации, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир.

Спасены 18 человек. К ликвидации последствий привлечены 70 человек и 13 единиц техники.

На месте работают психологи ГосЧС.

"На месте взрыва работает 6 звеньев газодымозащитной службы. В настоящее время 2 человека травмированы. 18 – спасены. Спасательные работы продолжаются", - сообщил Попко.

  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС
  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС
  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС
  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС
  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС
  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС
  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС
  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС
  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС
  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС
  • Взрыв в многоэтажке в Киеве
    Взрыв в многоэтажке в Киеве Фото: КГВА, ГосЧС

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что под завалами многоэтажки нашли тело одного погибшего.

"Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Деснянском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты", - написал Кличко.

Воздушные атаки по Украине

В ночь на 20 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистических ракет и ударных БПЛА. Взрывы прогремели во Львове, Запорожье, Киеве. В столице работали силы ПВО, во Львове был "прилет".

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты нанесли удар иранскими боеприпасами Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам Украины.

Всего оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.

В ночь на понедельник, 19 июня, российская оккупационная армия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе и ракетами. В восточных и южных областях объявляли воздушную тревогу. В Одесской области были слышны взрывы, работала ПВО.

Противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Воздушные цели были уничтожены силами ПВО.

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