РФ атаковала Киев, Львов, Запорожье, есть "прилеты": что известно

В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских "Шахедов".

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Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. / УНИАН, Telegram

В ночь на 20 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистических ракет и ударных БПЛА. Взрывы прогремели во Львове, Запорожье, Киеве. В столице работали силы ПВО, во Львове - есть "прилет".

Взрывы во Львове

Оккупанты атаковали Львовщину дронами-камикадзе. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударе по инфраструктурному объекту в областном центре. На месте возник пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы", – написал Козицкий в Telegram.

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Взрывы в Киеве

Начальник Киевской городской военной адмнистраиции Сергей Попко сообщил, что оккупанты атаковали столицу "Шахедами".

"Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Дроны заходили в столицу волнами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

"Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка враждебных целей", - сообщил Попко.

Взрывы в Запорожье

В Запорожье в ночь на вторник, 20 июня, во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Их было слышно около часа ночи. Повторные мощные взрывы прогремели около 1:33.

Тревогу в Запорожской области объявили еще в 21:30. В Воздушных силах ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Позже в Запорожской области было зафиксировано движение БПЛА Shahed. Кроме того, на востоке и юге Украины – угроза применения российскими оккупантами баллистического вооружения.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко позже сообщил в Telegram, что Запорожье и пригород были под прицелом оккупационной армии РФ.

Мишенями оккупантов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

По его словам, информация о пострадавших людях не поступала. Специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.

"Пока российские снаряды уничтожают гражданские объекты, воюют с мирными людьми и животными, ВСУ продолжает путь к освобождению нашей земли и долгожданной победы. Восстановим и отстроим!" – подчеркнул Малашко.

Что говорят в Генштабе

По данным Генштаба ВСУ, прошлой ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине.

"Предварительно, 28 "шахедов" из 30 запущенных врагом - уничтожены. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупанты применили 7 ракет С-300 - информация уточняется", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, враг применил 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131". Все 8 воздушных целей были уничтожены.

Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали мирные люди.

Атаки РФ на Украину

В ночь на понедельник, 19 июня, российская оккупационная армия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе и ракетами. В восточных и южных областях объявляли воздушную тревогу. В Одесской области были слышны взрывы, работала ПВО.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, "шахедов" – с восточного побережья Азовского моря.

Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной.

16 июня российские оккупанты также устроили ракетную атаку на Украину. Были уничтожены шесть ракет "Кинжал" и шесть "Калибров". В Киевской области в результате ракетного удара пострадали двое детей и пожилая женщина. Ее отбросило ударной волной. Повреждены более 30 домов.

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