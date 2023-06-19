Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Одесской области сбиты 4 Калибра

В восточных и южных областях объявляли воздушную тревогу. В Одесской области были слышны взрывы, работали силы ПВО.

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Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ночь на понедельник, 19 июня, российская оккупационная армия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе и ракетами. В восточных и южных областях объявляли воздушную тревогу. В Одесской области были слышны взрывы, работала ПВО.

Как сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские оккупанты запускали ракеты с Черного моря. Угроза была актуальна для Одесской и Николаевской областей.

Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Днепропетровскую области также предупреждали о ракетной опасности. Сообщалось, что ракеты скорее всего были баллистические.

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Впоследствии сообщили о БпЛА Shahed в небе над Донецкой областью.

В Воздушных силах сообщали о пусках ракет из временно оккупированного Токмака Запорожской области.

Взрывы в Запорожье

Как сообщает Суспільне, в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Работа ПВО в Одесской области

В Одесской областной военной администрации сообщили о работах сил противовоздушной обороны в регионе.

Также о работе ПВО в Одессе заявили в Воздушных силах ВСУ.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук утром в понедельник сообщил, что в Одесской области Воздушные силы Украины сбили 4 российских "Калибра".

Ракетный удар по Киеву 16 июня

В пятницу, 16 июня, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Украину. Почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Массированный ракетный удар происходил на фоне визита в Украину президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса, который приехал с мирными инициативами.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в результате ракетного удара пострадали двое детей и бабушка. Ее отбросило ударной волной. Повреждены более 30 домов.

В Воздушных силах уточнили, что около 11.00 16 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Направление атаки – Киевщина.

Все ракеты уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

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