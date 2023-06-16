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В Украину с визитом прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса

Анна Ярославская
16 июня 2023, 10:45 обновлено 16 июня, 10:57
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На железнодорожной станции Немешаево Рамафоса встретили спецпредставитель Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока и посол ЮАР в Украине.
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса приехал в Украину / Фото: скриншот

В пятницу, 16 июня, в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

Как сообщил офис африкансокго лидера в Twitter, на железнодорожной станции Немешаево южноафриканского президента встретили спецпредставитель Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока Максим Субх и посол ЮАР в Украине Андре Греневальд.

Смотрите видео прибытия президента ЮАР в Украину:

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Скриншот
Сирил Рамафоса прибыл в Украину

Как сообщал Главред, а мае пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что в Украину хочет приехать президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он хочет представить президенту Украины Владимиру Зеленскому свою "мирную инициативу".

Издание Associated Press сообщало, что в июне 2023 года Украину и Россию планирует посетить делегация из шести африканских президентов с "миротворческой миссией". Они хотят нарастить экспорт зерна из Украины и договориться об экспорте удобрений из страны-агрессора России. Речь идет о президентах Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

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