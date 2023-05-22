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Шесть президентов из Африки прибудут в Украину с "миссией мира" ради зерна из Украины и удобрений из РФ

Анна Ярославская
22 мая 2023, 12:32 обновлено 22 мая, 12:40
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Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин согласились принять африканскую делегацию.
Владимир Зеленский, зерно
Война серьезно ограничила экспорт зерна из Украины в Африку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В июне 2023 года Украину и Россию планирует посетить делегация из шести африканских президентов с "миротворческой миссией". Они хотят нарастить экспорт зерна из Украины и договориться об экспорте удобрений из страны-агрессора России. Речь идет о президентах Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

Как рассказал переговорщик Жан-Ив Оливье в интервью Associated Press, делегация из шести африканских лидеров хочет "инициировать мирный процесс", а также "поднять острый вопрос о том, как можно заплатить России, находящейся под жесткими санкциями, за экспорт удобрений, в которых отчаянно нуждается Африка".

По его словам, африканские лидеры также планируют обсудить, как нарастить экспорт зерновых грузов из Украины в условиях войны и возможность обмена пленными.

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Сообщается, что Оливье в течение шести месяцев работал над организацией этих переговоров. Оливье прибыл в Москву и также поедет в Киев на встречи с высокопоставленными чиновниками, чтобы проработать "логистику" будущих переговоров. По его словам, шесть африканских президентов, вероятно, будут вынуждены ехать в Киев ночным поездом из Польши.

Оливье также добавил, что эти переговоры одобрили в США, ЕС, ООН, Африканский Союз и Китай, а президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин согласились принять африканскую делегацию.

Отметим, ключевой отправной точкой для Африки является зерно и удобрения. Война серьезно ограничила экспорт зерна из Украины и удобрений из России, что обострило глобальную продовольственную безопасность и голод. Африка была одним из наиболее пострадавших континентов.

На прошлой неделе Россия согласилась на двухмесячное продление соглашения, которое позволяет Украине отправлять зерно через Черное море в другие страны мира, и шесть африканских президентов хотели бы, чтобы это соглашение было продлено.

Российские удобрения не находятся под международными санкциями, но США и некоторые западные страны наложили санкции на российские грузовые суда.

Доступ России к SWIFT также ограничен санкциями, из-за чего африканским странам трудно заказывать и оплачивать критически важные удобрения.

"Нам нужно будет иметь окно, через которое SWIFT будет уполномочен для этого конкретного пункта... Это будет на столе переговоров, и мы надеемся, что в таком случае мы получим поддержку россиян по зерну из Украины, и мы получим поддержку украинцев, чтобы найти возможности для платежей и поставок российских удобрений", - сказал Оливье.

Что известно о зерновом соглашении

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами реализации этой инициативы.

13 марта в России заявили, что "зерновое соглашение" будет продлено на 60 дней, вместо 120, в Украине на это согласие не дали.

Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

Смотрите видео о том, что ждет Путина, если он нарушит условия "зерновой сделки":

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