Путина могут арестовать на саммите БРИКС в ЮАР - Sky News

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) может произойти арест президента России Владимира Путина.
На август может быть запланирован визит российского диктатора на саммит БРИКС (межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР - ред.), сообщает Sky News.
По данным российских пропагандистов, Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Дурбане в августе этого года.
Отмечается, что Южно-Африканская Республика входит в число 122 стран, ратифицировавших Римский устав МКС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест.
Это создает дополнительные дипломатические трудности для Москвы, однако, как отмечается в сообщении, даже если бы диктатор решил приехать, "перспектива того, что принимающий президент страны Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной".
Ранее, в 2015 году, ЮАР отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого также был издан ордер МКС.
Ордер на арест Путина
Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ
Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.
Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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