Еще один "миротворец": в Украину со своей "мирной инициативой" решил приехать президент ЮАР

В Украину хочет приехать президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он хочет представить президенту Украины Владимиру Зеленскому свою "мирную инициативу". Об этом заявил пресс-секретарь Сергей Никифоров в комментарии Украинской правде.
Президент ЮАР заявил о таком желании во время телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 13 мая.
"Президент Украины приветствовал такую мирную инициативу. Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской Формуле Мира и пригласить присоединиться к ее реализации", - сказал Никифоров.
Стоит отметить, что во вторник, 16 мая, российские пропагандисты заявил о том, что Зеленский, как и российский диктатор Владимир Путин, якобы согласились принять миссию африканских лидеров по "мирной инициативе".
Следует напомнить, что ранее в ЮАР посоветовали Путину не приезжать на саммит БРИКС, ведь в таком случае диктатора арестуют и передадут под трибунал в Гааге.
"Мирные инициативы" Папы Римского и Си Цзиньпина
Напомним, ранее стало известно о "мирных инициативах" Папы Римского Франциска и Си Цзиньпина.
Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между сторонами. При этом он отказался уточнить какие-либо подробности миротворческой миссии.
При этом Украине ничего не известно о мирной инициативе Папы Римского Франциска. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины
"Президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования", - сказал собеседник журналистов.
В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.
При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.