"Придется его арестовать": в ЮАР готовы задержать Путина из-за ордера МУС

Претория просит президента РФ не приезжать лично на саммит БРИКС в ЮАР.

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Владимира Путина могут арестовать в ЮАР / УНИАН, Скриншот

В Южной Африке не исключили процедуру ареста диктатора Владимира Путина, в случае его приезда на саммит БРИКС.

В связи с этим Претория просит президента РФ не приезжать лично на саммит БРИКС, а принять участие в его работе через Zoom, пишет Sunday Times.

Отмечается, что несмотря на отказ ЮАР поддержать санкции против России или осудить ее агрессию против Украины, Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС.

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"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", — сказал представитель правительства ЮАР.

Подчеркивается, что по поручению президента ЮАР Сирила Рамапоса назначен специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Путина.

При этом комитет не сможет найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.

Как пишет издание, высокопоставленные чиновники подтвердили, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.

Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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