Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

Украинские воины продолжают стабильно продвигаться вперед, осуществляя крупные наступательные операции на трех главных направлениях на юге и востоке Украины.

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ВСУ освободили 300 кв. км во время контрнаступления летом/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Twitter Ministry of Defence

Украинские военные во время летнего контрнаступления уже освободили около 300 квадратных километров территорий Украины, которые ранее контролировали российские оккупанты.

Это больше, чем страна-агрессор Россия оккупировала во время "масштабного" зимнего наступления российских захватчиков. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Минобороны Британии в Twitter.

"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за всё зимнее наступление", – отметил Уоллес.

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Он добавил, что украинские воины продолжают уверенно продвигаться на фронте.

"Они продолжают постепенный, но стабильный тактический прогресс, осуществляя крупные наступательные операции на трех главных направлениях на юге и востоке Украины", – сказал Уоллес.

Ситуация на фронте в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня посетил передовые позиции украинских военных. Он заявил, что вчера на всех направлениях у защитников Украины было продвижение вперед, и это счастливый день. Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Донецкой и Запорожской областях. Он вручил украинским воинам государственные награды.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута "вагнеровцев" нет, они позорно сбежали. Силы обороны недалеко от восточной части Бахмута продолжают оказывать давление на россиян и выбивать их на флангах.

В то же время разведка Великобритании сообщила, что ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком. Украинские десантно-штурмовые войска немного продвинулись к востоку от села Красногоровка, недалеко от Донецка, которое находится на старой линии контроля, сообщили в британской разведке.

При этом в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов. Боевая работа, которую сейчас проводят украинские военные на фронте, идет по плану и уже дает результаты. Скоро на фронте будут успехи, которые всех порадуют, заявила руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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