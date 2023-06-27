Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

Украинские военные во время летнего контрнаступления уже освободили около 300 квадратных километров территорий Украины, которые ранее контролировали российские оккупанты.
Это больше, чем страна-агрессор Россия оккупировала во время "масштабного" зимнего наступления российских захватчиков. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Минобороны Британии в Twitter.
"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за всё зимнее наступление", – отметил Уоллес.
Он добавил, что украинские воины продолжают уверенно продвигаться на фронте.
"Они продолжают постепенный, но стабильный тактический прогресс, осуществляя крупные наступательные операции на трех главных направлениях на юге и востоке Украины", – сказал Уоллес.
Ситуация на фронте в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня посетил передовые позиции украинских военных. Он заявил, что вчера на всех направлениях у защитников Украины было продвижение вперед, и это счастливый день. Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Донецкой и Запорожской областях. Он вручил украинским воинам государственные награды.
Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута "вагнеровцев" нет, они позорно сбежали. Силы обороны недалеко от восточной части Бахмута продолжают оказывать давление на россиян и выбивать их на флангах.
В то же время разведка Великобритании сообщила, что ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком. Украинские десантно-штурмовые войска немного продвинулись к востоку от села Красногоровка, недалеко от Донецка, которое находится на старой линии контроля, сообщили в британской разведке.
При этом в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов. Боевая работа, которую сейчас проводят украинские военные на фронте, идет по плану и уже дает результаты. Скоро на фронте будут успехи, которые всех порадуют, заявила руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.
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