Россию "зачистят" от ядерного оружия: эксперт о сценарии начала РФ атомной войны

Александр Лукашенко пытается использовать ядерное оружие РФ в целях шантажа, пояснил Игорь Эйдман.

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Игорь Эйдман оценил вероятность применения РФ ядерного оружия / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com, Игорь Эйдман

Российский социолог, политолог, автор книг Игорь Эйдман прокомментировал вероятность применения российского ядерного оружия из Беларуси, о переброске которого заявил диктатор Владимир Путин.

"Никого не будет волновать, откуда полетят ракеты. Если применять это оружие – это значит начать ядерную войну. И, естественно, никто не ограничится тем, чтобы уничтожить российские ракеты в Беларуси – они также будут уничтожаться и по всей территории РФ", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт считает, что Александр Лукашенко тоже пытается использовать ядерное оружие, причем чужое, в целях ядерного шантажа.

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"Он реально боится (тем более, такая информация есть), что в Украине полк Кастуся Калиновского и сотни белорусских добровольцев в Польше и в других западных странах помогут белорусам начать поход по освобождению Беларуси после поражения РФ. Поэтому он заранее начинает шантажировать ядерным оружием. Мол, если что, я начал швырять чужие ядерные бомбы. Только вопрос в том, что контроля над ними он не получит – он в любом случае останется у России, и никакой независимости здесь у него нет. Во многих европейских странах, в том числе в Германии есть американское ядерное оружие, но это не значит, что Германия стала ядерной державой. То же самое и с Беларусью", — добавил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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