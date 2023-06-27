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ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком – разведка Британии

Алексей Тесля
27 июня 2023, 11:36 обновлено 27 июня, 11:41
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Украинские десантники отвоевали территорию, оккупированную РФ еще в 2014 году, подчеркнули в Минобороны Великобритании.
ВСУ
ВСУ продвигаются под Донецком / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украинские десантно-штурмовые войска немного продвинулись на восток от села Красногоровка, недалеко от Донецка, которое находится на старой линии контроля, сообщили в британской разведке.

Такие данные обнародованы в свежей сводке, опубликованной в Twitter Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Отмечается, что это "один из первых случаев после вторжения России в феврале 2022 года, когда украинские силы, скорее всего, отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года".

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Также в разведке считают, что недавние многократные одновременные украинские атаки по всему Донбассу, вероятно, привели к перенапряжению сил т.н. "ДНР" и кадыровских подразделений, действующих в этом районе.

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Сообщение Минобороны Великобритании / @DefenceHQ

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.

В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.

Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

Спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сказал, что армия Украины продвинулась в районе Бахмута. Там продолжаются бои. ВСУ наносят удары по российским оккупантам.

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