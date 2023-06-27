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"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

Алёна Воронина
27 июня 2023, 16:48 обновлено 27 июня, 16:50
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Подрыв захватчиками Каховской ГЭС не сильно повлиял на движение ВСУ. Несмотря на коварный замысел РФ, украинские воины вкладываются в план контрнаступления.
Украинские военные, Наталья Гуменюк
В ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Боевая работа, которую сейчас проводят украинские военные на фронте, происходит по плану и уже дает результаты.

Скоро на фронте будут успехи, которые всех порадуют. Соответствующее заявление сделала руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга во вторник, 27 июня.

"Мы продолжаем боевую работу, она результативна и идет заранее согласованным планом. Очень скоро будут результаты, которые всех порадуют. Я уверена", – сказала Гуменюк.

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При этом она добавила, что подрыв российскими захватчиками дамбы Каховской гидроэлектростанции не доставил защитникам Украины таких хлопот, на которые рассчитывали оккупанты.

Гуменюк подчеркнула, что украинские воины вкладываются в план контрнаступления. Хотя, по ее словам, всё-таки произошли определенные изменения в боевой работе, которые в то же время укладываются в запланированный глобальный план и не нарушают его.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга отметила, что российские оккупанты уже осознают, что движение Вооруженных сил Украины не остановит даже такая сложная ситуация, как техногенная катастрофа на ГЭС.

Ситуация на фронте в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня посетил передовые позиции украинских военных. Он заявил, что вчера на всех направлениях у защитников Украины было продвижение вперед, и это счастливый день. Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Донецкой и Запорожской областях. Он вручил украинским воинам государственные награды.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута "вагнеровцев" нет, они позорно сбежали. Силы обороны недалеко от восточной части Бахмута продолжают оказывать давление на россиян и выбивать их на флангах.

В то же время разведка Великобритании сообщила, что ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком. Украинские десантно-штурмовые войска немного продвинулись к востоку от села Красногоровка, недалеко от Донецка, которое находится на старой линии контроля, сообщили в британской разведке.

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