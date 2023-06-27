Экс-депутат Госдумы объяснил, когда ополченцы из РДК и Легиона пойдут на Москву

Война не закончится на территории Украины, это невозможно, уверен Илья Пономарев.

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Илья Пономарев рассказал о планах РДК / Фейсбук И.Пономарева, Скриншот

В планах ополченцев РФ из Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России есть поход на Москву, заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев:

"Ради этого все и затевается. Война не закончится на территории Украины, это невозможно. Пока не будет уничтожена империя, война будет продолжаться. Только смена власти. Причем не смена персоналий, а смена системы власти в России может дать долгосрочный прочный мир. Этим надо заниматься, и мы этим занимаемся", — подчеркнул он во время чата в Главреде.

При этом собеседник пояснил, что РДК и являются прообразом армии новой России и могли бы выполнять более масштабные задачи. Он отметил, что среди целей рейдов повстанцев в РФ был вывод оккупационных войск с территории Украины.

"Более боеспособные части были уничтожены еще в первые дни широкомасштабного вторжения в феврале. Там оставались народные корпуса, ЧВК Вагнер, но и их ВСУ покрошили под Бахмутом и в других точках. Поэтому действительно боеспособной боевой армии у России просто нет. Она воюет не умением, а числом. И под Белгородом число намного превосходило нашу численность – в разы, если не на порядок. Но учитывая тотальное превосходство наших частей в классе, тренированности, подготовке, экипировке и т.д., получилось то, что получилось", — пояснил экс-депутат Госдумы.

В то же время он добавил, что не стоит преувеличивать дееспособность России, но и не надо противника сбрасывать со счетов.

"Готовиться к встрече с ним надо серьезно, но преувеличивать его возможности не нужно. Все эти дикие цифры путинских силовиков про миллионы человек Росгвардии, полиции и т.д., исчезают, как дым: они разбегаются, прячутся и воевать совершенно не хотят. И белгородская операция показала это очень наглядно", — резюмировал Пономарев.

Смотрите видео - чат с Ильей Пономаревым в Главреде:

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Рейд добровольцев РФ в Белгородской области

Напомним, ранее Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России опубликовали заявления о том, что они запустили военную операцию по демилитаризации Белгородской области.

Бойцы выполняли задачи на КПП Грайворон, в других населенных пунктах и набрали трофейной военной техники.

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что добровольцы России проводили работу по созданию буферной зоны безопасности на Белгородщине, чтобы отодвинуть российских оккупантов от границ Украины. В рейде участвовали только граждане РФ.

В министерстве обороны оккупантов РФ заявили, что российские войска якобы "уничтожили" силы и средства добровольцев в Белгородской области. В Русском добровольческом корпусе предупредили оккупантов об ответном ударе.

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