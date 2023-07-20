'Изменили тактику обстрелов': эксперт раскрыл, для чего россияне накапливают ракеты

Практически все ракеты, которые есть на вооружении в РФ, тем или иным способом, по тем или иным объектам и территориям Россия использовала, считает Мусиенко.

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В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, как может измениться тактика россиян в обстрелах Украины.

"Вы видите, что ракеты, которые накапливаются, применялись и весной, и летом. То есть они просто берут паузу, чтобы их накопить, выработать, а затем применять. Это мы видим с Х-101 и Х-555", - отметил эксперт.

Мусиенко отметил, что практически все ракеты, которые есть на вооружении в РФ, тем или иным способом, по тем или иным объектам и территориям Россия использовала.

"То есть ничего нового - все то же, что и было. Так же и в прошлом году применяли и "шахеды", и ракеты. Сейчас, возможно, будут делать больше акцент на дронах на определенных территориях. Возможно, менять тактику их применения, пусковые площадки и тому подобное. Но все будет подобное, в принципе. Возможно, с меньшим количеством стратегической авиации, поскольку ракет может становиться меньше, чем было в прошлом году (хотя их еще производят). Акцент именно на дроны, потому что их производят многие. Мы видим, как Иран их быстро поставляет в Россию", - сообщил эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что каких-то особых изменений ждать не стоит. То есть возможно усиление в сторону применения дронов, но время от времени с ракетными обстрелами. Но, возможно, не такими залпами, как это было в прошлом году.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду об обстрелах РФ осенью:

Атака России по Украине

Напомним, что в ночь на 20 июля РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения.

В Николаеве прогремели мощные взрывы. По состоянию на 6 часов утра, всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей, 2 человека спасены из-под завалов.

Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. В ночи 19 июля российская армия массированно атаковала юг Украины. В частности, оккупанты нанесли удары по Одессе и области.

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