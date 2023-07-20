'Вопрос времени': эксперт раскрыл, как произойдет третий удар по Крымскому мосту

Иван Ступак отметил профессионализм украинских спецслужб, которые, кстати, отрицают причастность к взрывам.

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Крымский мост может быть еще раз атакован / коллаж: Главред, фото: Telegram-каналы

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что третий удар по Крымском мосту несмотря на все меры безопасности оккупантов вполне реален и может быть внезапным и неожиданным.

Он обратил внимание, что ремонт Крымского моста для оккупантов и местных коллаборантов - это огромная возможность обогатиться за счет различных коррупционных схем.

"Кроме сакрального значения городов - это большая кастрюля, из которой можно есть очень много и очень долго. Никто денег жалеть на эту штуку не будет. Сейчас есть окно возможностей нарисовать все, что угодно в смету", - рассказал эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

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Ступак отметил профессионализм украинских спецслужб, которые, кстати, отрицают причастность к взрывам.

"Обратите внимание, Крымский мост страдает очень креативно... В октябре прошлого года он пострадал, когда грузовик, начиненный взрывчаткой, проехал по Крымскому мосту и взорвался как раз в тот момент, когда с ним поравнялся эшелон с топливом... Начали проверять все автомобили", - отметил Ступак.

Он пояснил, что украинские спецслужбы сработали на опережение, решили больше не таскать машины на мост, решили ударить под мостом с использованием дронов. При том, что там была большая охрана, надводные корабли, катера противодиверсионные.

"Росгвардия патрулировала с переносными зенитными комплексами... Понятно, что сейчас усилят охрану, корабли выставят у каждой опоры. Пусть лучше корабль утопится, а мост не пострадает. Я больше, чем уверен, что третий удар может быть внезапным и неожиданным", - подытожил эксперт.

Удар по Крымскому мосту

Напомним, что ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. Российские Тelegram-каналы уточняют, что на мосту "упал" пролет. Перед этим было слышно по меньшей мере два взрыва.

Военный эксперт объяснил, чем и как можно уничтожить Крымский мост. Владислав Селезнев рассказал о планах сил обороны Украины по созданию целого флота морских дронов-камикадзе.

РФ не сможет восстановить Крымский мост. Уже наступил критический момент, когда отремонтировать мост не получится. Сейчас продолжает функционировать железнодорожная часть Керченского моста, через которую РФ и перебрасывает военную технику и боеприпасы.

Экс-спикер Генштаба раскрыл, чем атаковали Крымский мост. Россия после прекращения "зернового соглашения" может прибегнуть к эскалации ситуации в бассейне Черного моря, считает Владислав Селезнев.

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