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"Займет годы": в Пентагоне спрогнозировали передачу F-16 украинским пилотам

Юлия Куришко
19 июля 2023, 15:38 обновлено 19 июля, 15:44
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В Пентагоне пояснили, что предстоящая подготовка украинских пилотов для управления истребителями F-16 - сложный долгосрочный процесс.
'Займет годы': в Пентагоне спрогнозировали передачу F-16 украинским пилотам
В Пентагоне дали неутешительный прогноз для украинских пилотов по F-16 / коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Air Force

В Министерстве обороны США считают, что переход украинских пилотов на F-16 займет годы и будет стоить миллиарды долларов.

Как заявили в Пентагоне, что благодаря зенитному оружию, предоставленному Западом, Украина смогла помешать России использовать свои гораздо более многочисленные военно-воздушные войска для установления господства в небе с тех пор, как 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, пишет Антикор.

Однако там отметили, что будущая подготовка украинских пилотов для управления истребителями F-16 - сложный долгосрочный процесс, который должен учитывать ход войны и возможность Киева снимать пилотов, которые задействованы в боевых действиях, для прохождения длительного обучения.

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Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун отметил, что американский пилот может пройти обучение на новом типе самолета в течение двух-четырех месяцев. А переход украинских пилотов от истребителей советской системы будет "немного сложнее".

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, что Байден одобрил тренировку украинских пилотов на F-16. Европейским странам требуется несколько недель для подготовки тренировочных возможностей. В то же время США уложатся в установленные ими сроки.

Кулеба пояснил, что Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года. Обучение украинских пилотов планируют начать уже в августе-сентябре этого года.

ВСУ наступают очень хорошо, все медленно из-за отказа Запада дать F-16. Генеральный штаб внес правильные коррективы, армии Украины нужно дальнобойное оружие, сказал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Больше интересных новостей:

война в Украине F-16 контрнаступление ВСУ
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