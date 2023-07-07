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Чехия передаст Украине вертолеты, боеприпасы и поможет с подготовкой пилотов F-16

Анна Ярославская
7 июля 2023, 12:07 обновлено 7 июля, 12:11
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В ближайшие месяцы Чехия передаст Украине штурмовые вертолеты и еще 100 тысяч штук крупнокалиберных снарядов, заявил премьер-министр Петр Фиала.
Владимир Зеленский, Петр Фиала, вертолет
Петр Фиала объявил о военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Праге.

По словам Фиалы, в ближайшие месяцы Чехия передаст Украине штурмовые вертолеты и еще 100 тысяч штук крупнокалиберных снарядов, передает Европейская правда.

Также Прага поможет Украине подготовить специалистов для использования истребителей F-16 и предоставит Украине симулятор для тренировок.

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"Должен сказать, что вызывает восхищение то, как мужественно Украина защищается от варварского нападения России, и я рад, что мужественной защите, успешной обороне помогают и наши поставки военной помощи", – подчеркнул чешский премьер.

Фиала напомнил, что Чехия отправила Украине почти 700 единиц тяжелой техники и более четырех миллионов боеприпасов.

На вооружении чешской армии есть около 40 вертолетов, из которых 30 – советского и российского производства серии Ми. Армия имеет несколько машин Ми-8 и Ми-17, и их эксплуатация завершится через несколько лет. Также у Чехии есть 15 модернизированных вертолетов Ми-171Ш. Их можно эксплуатировать до 2035 года.

Турне украинского президента

6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Во время пресс-конференции в Болгарии Зеленский подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, в частности, оружием.

Также Зеленский эмоционально ответил президенту Болгарии, который считает, что война не может закончится военным путем. По его словам, Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы Украина хотела просто воевать, то уже была бы в России.

6 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом и Чехию, где провел встречу со своим чешским коллегой Петром Павелом.

Во время встречи главы двух государств сосредоточили внимание на вопросах совместной безопасности и взаимодействия ради усиления обороны. Обсуждалось также возможное реагирование на созданные Россией террористические угрозы, в частности на ситуацию на Запорожской АЭС.

Павел отметил важность поддержки Украины именно сейчас, когда украинская армия начала контрнаступление и продемонстрировала всему миру, что Россия не является такой сильной, как позиционировала себя.

"Поддерживать Украину всегда будет нашей целью. Мы хотим, чтобы Украина победила и победили все мы. Чтобы мы сохранили ценности, на которых базируется наше общество", - заявил Петр Павел.

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