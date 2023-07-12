Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года - Кулеба

Обучение украинских пилотов планируют начать уже в августе-сентябре этого года.

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Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина работает над получением современных истребителей F-16. Первые самолеты могут начать летать уже в марте 2024 года. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Однако Кулеба акцентировал внимание на том, что сроки могут сдвинуться из-за сложных технических моментов.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", - сказал он.

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Он объяснил, что помимо пилотов нужно подготовить инженеров, техников и инфраструктуру.

Кулеба также рассказал, что уже в августе-сентябре начнутся тренировки украинских пилотов и подготовка юридических решений, которые необходимы для передачи самолетов.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине истребителей F-16

Напомним, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что ВСУ способны освободить Крым до конца лета, нужны ATACMS и F-16.

Однако адмирал из НАТО Роб Бауэр заявил, что ВCУ не получат истребители F-16 до конца контрнаступления. Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прямо заявил о том, что война в Украине остается "крайне непредсказуемой".

Также стало известно о том, что 11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16. Резников отметил, что также существует возможность включения в программу других типов истребителей.

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