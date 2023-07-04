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ВCУ не получат истребители F-16 до конца контрнаступления - адмирал из НАТО

Дмитрий Видоменко
4 июля 2023, 11:10 обновлено 4 июля, 11:19
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Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прямо заявил о том, что война в Украине остается "крайне непредсказуемой".
Бауэр, истребитель F16
Украинские пилоты не смогут пройти обучение на F16 в короткий срок - адмирал Роб Бауэр / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вопрос передачи истребителей Украине "не будет решен в краткосрочной перспективе" ‒ до завершения контрнаступления ВСУ. Об этом заявил руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает британский портал LBC.

По словам адмирала, украинские пилоты не смогут пройти обучение для работы на истребителях в такой короткий срок, а также не получится организовать материально-техническое обеспечение, которое может поддерживать данные самолеты.

Руководитель Военного комитета НАТО прямо заявил о том, что война в Украине остается "крайне непредсказуемой".

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Отвечая на вопрос, полагает ли он, что Украина может выиграть войну против страны-агрессора России без западных истребителей, адмирал ответил уклончиво.

"Я считаю, что Украина имеет преимущество, потому что она имеет западные системы оружия, имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию", ‒ подытожил Бауэр.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на современных самолетах, включая F-16.

Совместные учебные мероприятия не будут проводиться в США, скорее всего, будут проводиться исключительно в Европе. Но американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами, сказал чиновник. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — сказал чиновник.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. Вскоре Украина получит всё, что необходимо для защиты неба.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров.

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