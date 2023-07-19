Это критический момент, РФ не сможет восстановить Крымский мост - Жданов

Место, где обвалился пролет моста, находится на высоте 30 метров над уровнем моря.

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Крымский мост не получиться восстановить после взрыва / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Недавно стало известно о новой "бавовне" на Крымском мосту. После этих взрывов восстановить его будет практически нереально. Все из-за места, где произошел обвал. Подробности в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он отметил, что уже наступил критический момент, когда отремонтировать мост не получится.

"Посмотрите на карту: 145-я опора – это два пролета от центральной арки моста, это самое высокое место, порядка 30 метров над водой. Восстановление этих пролетов будет крайне тяжелым. Это возле Керчи, где высота моста была несколько метров над уровнем моря, мог легко подойти плавучий кран, обвалить старый мост и поставить новый пролет. В этот раз так не получится", - сказал Олег Жданов.

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В то же время он напомнил, что пока продолжает функционировать железнодорожная часть Керченского моста, через которую РФ и перебрасывает военную технику и боеприпасы.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удар по Крымскому мосту

Владислав Селезнев рассказал, чем и как можно уничтожить Крымский мост. Для ударов можно применять комбинированные атаки. Эксперт говорит, что реализация планов сил обороны Украины по созданию целого флота морских дронов-камикадзе способна обернуться блокадой кораблей Черноморского флота РФ в их бухтах базирования.

В Белом доме прокомментировали атаку на Крымский мост. Киев самостоятельно определяет, является ли Крымский мост легитимной военной целью для поражения, отмечает представитель администрации президента США.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост беззащитен и будет уничтожен. Ключевой военной задачей было перерезать железную дорогу, чтобы оккупанты не смогли обеспечивать свою группировку на юге.

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