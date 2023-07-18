'Крымский мост беззащитен и будет уничтожен': Подоляк назвал главную цель атаки

В Офисе президента заявили, что главная цель атаки на Крымский мост не достигнута.

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Подоляк назвал главную цель атаки по Крымскому мосту / коллаж: Главред, скриншоты: Telegram, Youtube

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Крымский мост незаконно построен Россией и будет уничтожен.

Во вторник, 18 июля, Подоляк в эфире "Сніданок з 1+1" заявил, что главная цель атаки на Крымский мост не достигнута. Ключевой военной задачей было перерезать железную дорогу, чтобы оккупанты не смогли обеспечивать свою группировку на юге.

"К большому сожалению, условный Крымский мост до сих пор существует. Нет разницы, кто нанес удар по Крымскому мосту, но ключевое - перерезать именно железную дорогу, потому что обеспечение российской оккупационной группировки идет через эту составляющую - не через автодорогу, а железную дорогу. Было желательно это уничтожить", - рассказал Подоляк.

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Подоляк подчеркнул, что Крымский мост - это юридически отсутствующий объект.

"Юридически такого объекта нет. Нет смысла даже обсуждать, можно ли его уничтожить или нет. Это не имеет отношения к терроризму. Это не имеет отношения к украинской территории под названием полуостров Крым. Это уже второй эксцесс с Крымским мостом... Первых два раза показали, что это сооружение не является защищенным в полном объеме. Сооружение абсолютно беззащитное и в любом случае будет уничтожено", - подытожил политик.

Атака по Крымскому мосту: что известно

Напомним, что ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение - произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту. На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка, в ней стоит более 1000 автомобилей, пишут в социальных сетях.

Восстановление Крымского моста может длиться год-два. Полковник запаса рассказал, что такой ремонт - это непросто в инженерном плане. Чтобы все это восстановить, нужно делать капитальный ремонт опоры.

Путин открыто угрожает украинцам ответом за взрыв на Крымском мосту. Диктатор заявил, что Министерство обороны России уже готовит ответ и пригрозил украинцам. Также Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.

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