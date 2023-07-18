Восстановление Крымского моста может длиться год-два - Жданов

Полковник запаса рассказал, чтобы все это восстановить, нужно делать капитальный ремонт опоры.

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Жданов рассказал, сколько будут ремонтировать Крымский мост / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот: видео Telegram

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, сколько времени может занять восстановление моста после атаки 17 июля.

"Это может быть и год-два. Если россияне шесть месяцев восстанавливали тот пролет, где работать было проще, то с этим будет сложнее и дольше. К тому же мы не знаем, что все-таки с опорой. Если есть повреждение опоры, то восстановление может оказаться невозможным. Тогда придется обваливать оставшиеся целыми пролеты, чтобы поменять опору или отремонтировать ее. Там же один пролет провалился, а один съехал с валков", - отметил эксперт.

Полковник запаса рассказал, что такой ремонт - это непросто в инженерном плане. Чтобы все это восстановить, нужно делать капитальный ремонт опоры.

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"Если опоры не пострадали, все равно восстановление будет непростым. Не забывайте, что вблизи Керчи вода почти стоячая, там нет течения, а здесь - фарватер, там самое сильное течение. И, кстати, из-за сооружения моста скорость течения увеличилась почти вдвое. Плюс большая высота - более 30 метров. Поэтому восстановить Крымский мост после второй атаки будет огромной технической проблемой для России", - добавил Олег Жданов.

Атака по Крымскому мосту

Напомним, что ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение - произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту. На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка, в ней стоит более 1000 автомобилей, пишут в социальных сетях.

Путин приказал срочно собрать совещание из-за атаки на Крымский мост. Российский диктатор поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту.

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