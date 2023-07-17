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Иностранные военные базы в Украине: Резников предлагает изменить Конституцию

Юлия Куришко
17 июля 2023, 21:25 обновлено 17 июля, 21:32
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Он предложил дополнить статью 17 "О защите суверенитета и территориальной целостности Украины".
Иностранные военные базы в Украине: Резников предлагает изменить Конституцию
Резников хочет, чтобы в Украине разрешили размещение иностранных военных баз/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что стоит разрешить размещение в Украине иностранных военных баз. Чтобы это сделать, необходимо изменить одну из норм Конституции.

"Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а каким-то "центром взаимодействия и обмена опытом" или так далее. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое потеряло актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", - считает Резников, передает LIGA.net.

Он предложил дополнить статью 17 "О защите суверенитета и территориальной целостности Украины" тезисом, что наше государство самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.

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"Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы", - пояснил глава Минобороны.

Напомним, что Резников раскрыл дату следующего Рамштайна-14. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 14-е заседание в формате Рамштайн состоится во вторник 18 июля.

Россия может отомстить за Крымский мост масштабной атакой. Несмотря на то, что Украина не подтвердила и не опровергла своей причастности к очередному удару по Крымскому мосту, однако россияне будут обвинять украинцев, считает эксперт.

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