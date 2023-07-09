"Мы такие одни в мире": Резников назвал главный аргумент, почему Украина вступит в НАТО

Только у нашего государства есть опыт сдерживания агрессии России, которую Альянс считает главной угрозой для НАТО.

https://glavred.info/ukraine/my-takie-odni-v-mire-reznikov-nazval-glavnyy-argument-pochemu-ukraina-vstupit-v-nato-10484227.html Ссылка скопирована

Резников назвал главный аргумент, почему Украина вступит в НАТО/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 36 ОМБ имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украина станет членом Североатлантического альянса. Более того, НАТО само заинтересовано в том, чтобы наше государство в него вступило, ведь Украина имеет боевой опыт в борьбе против страны-агрессора России.

Наше государство сейчас является единственным в мире, имеющим опыт борьбы против российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона в воскресенье, 9 июля.

"Если Россия – главная угроза для НАТО, у меня простой вопрос к моим коллегам-министрам обороны: скажите, пожалуйста, если только одна страна в мире имеет современный, эффективный, успешный опыт, как сдерживать российскую армию, как бить ее на полях боя и побеждать, используя, в частности, современное натовское оружие, какие еще вам нужны аргументы, чтобы пригласить Украину в Альянс?", – подчеркнул Резников.

видео дня

При этом он добавил, что "Украина является де-факто страной НАТО и станет де-юре страной НАТО".

Перспективы вступления Украины в НАТО

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы важным сигналом того, что никто не боится страны-агрессора Россию, и поставило бы Путина на место. Тогда он проиграет. Киеву не нужны другие гарантии безопасности, кроме евроатлантической интеграции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит "многолетний пакет помощи" во время саммита НАТО. Он станет одним из трех главных решений, принятых по Украине во время саммита.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем после завершения войны. По мнению Байдена, сейчас в НАТО нет единодушия относительно вступления Украины в Альянс, а процесс присоединения после завершения войны займет некоторое время. Президент США заявил, что к рассмотрению этого вопроса вернутся только после установления мира.

Стало известно, что Германия готовится подать на отсрочку во вступлении Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне со страной-агрессором Россией. Как сообщил источник в Альянсе, Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Литве на этой неделе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины.

Читайте также: