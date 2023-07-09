"Уже не вторая армия мира": Резников заинтриговал анонсом новых "жестов доброй воли" РФ

Оккупационная армия ранее уже накивала пятками на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, на правом берегу Херсонской области.

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Резников заинтриговал анонсом новых "жестов доброй воли" РФ/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что в ближайшее время могут состояться новые "жесты доброй воли" российских оккупантов на юге и востоке Украины. Он подчеркнул, что российские захватчики уже хорошо научились бежать с поля боя, когда на них давят Вооруженные силы Украины.

Об этом глава Минобороны Украины сказал в эфире телемарафона. Он напомнил, что такие "акты доброй воли" уже были на целом ряде украинских территорий.

"Враг привыкает к пониманию, что они уже не вторая армия мира, потому что цель "СВО" не удалась – Киев за три дня не упал, Украина за три недели не упала. А наоборот, они научились накивать пятками. Этому они изрядно научились. Мы с вами видим так называемые акты "доброй воли" на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, на правом берегу Херсонской области", – отметил Резников.

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Он также отметил, что страна-агрессор Россия уже применила все средства полномасштабной конвенционной войны – и флот, и авиацию, и сухопутный компонент. Российская оккупационная армия даже наносила массированные ракетные удары по гражданским, осуществляла попытки уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства и погрузить Украину в блэкаут, однако российским захватчикам это не удалось.

Контрнаступление ВСУ

Ранее в Пентагоне отметили, что украинские военные сейчас пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов. Пока рано делать выводы о контрнаступлении. Об этом заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль. Он отмечает, что сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины.

В разведке Министерства обороны Великобритании сообщили, что армия Украины и другие подразделения успешно наступают на Бахмутском направлении. Войска продвигаются как на севере, так и на юге. Оккупантам России вряд ли хватит резервов, чтобы в дальнейшем удерживать захваченный населенный пункт.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что стране-агрессору России достаточно 2-3 поражений в войне против Украины, чтобы противостояние перенеслось уже к ней в страну. Тогда там начнется передел власти на разных уровнях. Политическая система рушится: глава Кремля Владимир Путин стал слабым, а в верхушке пока не знают, как сохранить свое существование и перехватить у него власть.

РФ за 500 дней войны не достигла в Украине ни одной запланированной цели, подчеркнули в американском Институте изучения войны (ISW). Перед Украиной стоит критически важная задача освобождения своих территорий. Однако войска РФ сейчас сосредоточены лишь на том, чтобы удержать оккупированные земли.

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