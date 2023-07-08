России достаточно 2-3 поражения в Украине, процесс распада очевиден – Подоляк

Директор РФ Путин стал слабым, однако в верхушке Кремля нет понимания того, как сохранить свое существование, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

https://glavred.info/politics/rossii-dostatochno-2-3-porazheniya-v-ukraine-process-raspada-ocheviden-podolyak-10484173.html Ссылка скопирована

После поражений от ВСУ в России начнется передел власти - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 1 ОБрСпН

Стране-агрессору России достаточно потерпеть 2-3 поражения в войне против Украины, чтобы противостояние перенеслось уже к ней в страну. Тогда там начнется передел власти на разных уровнях. Политическая система валится: глава Кремля Владимир Путин стал слабым, а в верхушке пока не знают, как сохранить свое существование и перехватить у него власть. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что всего несколько поражений на фронте приведут Россию уже к внутреннему противостоянию.

"Россия идет тем путем, по которому должна идти исторически. Для этого надо ускорить только процессы по линии фронта. Два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство Российской Федерации и там начнутся перехваты власти на разных уровнях", - отметил Подоляк.

видео дня

По словам чиновника, распад политической системы РФ уже начался. Так называемые "элиты" пытаются сохранить свое существование, но не знают, как перехватить власть у ослабевшего Путина.

"Но на сегодня нет консенсуса российских элит - как они хотят лично сохранить свое физическое существование, что для этого надо сделать и кто может быть компромиссными фигурами для перехвата власти у достаточно слабого Путина", - уточнил Подоляк.

Падение России зависит от ситуации на фронте

Как полагает советник руководителя ОП, дестабилизация ситуации в России будет напрямую зависеть от давления ВСУ на линии фронта, и внутреннее разрушение страны-оккупанта будет ускоряться.

Михаил Подоляк подчеркнул, что эффективные действия армии Украины, конкретные действия стран-партнеров и международная изоляция РФ может усилить процессы, направленные на разрушение российского государства.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что силы обороны Украины прилагают серьезные усилия для проведения контрнаступательной операции. Однако для дальнейшего продвижения ВСУ нужно больше вооружений.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил, что армия Украины на Бахмутском направлении вернула часть ранее захваченных войсками России территорий. ВСУ сокрушают вражескую военную технику.

Замглавы Минобороны Анна Маляр рассказала, что российская армия в оккупированном Бахмуте уже де-факто в ловушке. По ее словам, ВСУ продвинулись на южном фланге Бахмутского направления.

Другие новости: