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Возвращение защитников Мариуполя: у Зеленского жестко поставили РФ на место

Ангелина Подвысоцкая
8 июля 2023, 23:37 обновлено 8 июля, 23:48
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Михаил Подоляк отметил, что Россия исчезает с международной арены и ей будут постоянно указывать на ее место.

Подоляк, Кремль
У Зеленского поставили РФ на место / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН, РБК-Украина

В Украину вернулись командиры, которые руководили обороной Мариуполя и Азовстали. В России уже устроили истерику. Советник руководителя Офиса президента ответил на это в Twitter и поставил Кремль на место.

Он заявил, что в РФ уже исчезает с международной арены.

видео дня

"Россия не имеет никакой субъектности на международной арене. После 24.06.2023 для путинской элиты начался "прекрасный новый мир", в котором ее и на внешних рынках, и внутри страны будут постоянно ставить на известное ей место", - написал Подоляк.

Возвращение командиров из Азовстали

8 июля стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Украину из Турции вместе с командирами, которые командовали обороной Мариуполя и Азовстали. Они заверили, что обязательно вернутся к своим боевым обязанностям.

Напомним, Киев и Москва 21 сентября прошлого года в Черниговской области провели обмен пленными. Украина вернула 215 украинских военных, в том числе и более 100 бойцов Азова. Среди них были 5 командиров обороны Азовстали – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлега и Олег Хоменко.

Обмен состоялся при посредничестве Турции. Согласно договоренностям, командиры подразделений защитников Мариуполя должны были находится в Турецкой республике под протекцией президента Реджепа Эрдогана.

Тогда в Россию отправили 55 человек, в том числе и кума Путина Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене. Только за одного Медведчука Киев вернул домой 200 украинцев.

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