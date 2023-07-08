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"Жест отчаяния": Захарова в панике устроила истерику из-за кассетных боеприпасов

Ангелина Подвысоцкая
8 июля 2023, 19:54 обновлено 8 июля, 19:58
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Мария Захарова цинично заявила, что США якобы "поднимают ставки" в войне.
кассетные боеприпасы
Захарова устроила истерику из-за передачи Украине кассетных боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

США передадут Украине кассетные боеприпасы, которые необходимы для освобождения украинских территорий. В России уже устроили из-за этого истерику. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала это "антироссийским курсом США". Об этом говорится на сайте российского МИД.

Захарова цинично выдала, что кассетные боеприпасы, которые США планируют предоставить Украине, сделают Америку "соучастником в минировании территории".

"Речь идет о циничной попытке продлить агонию нынешней украинской власти, не считаясь с жертвами среди гражданского населения", - сказала Захарова.

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При этом Захарова пытается убедить россиян в том, что передача боеприпасов якобы "не повлияет на ход войны". Она также перекладывает ответственность на США в "повышении ставок" в конфликте. Саму передачу боеприпасов в РФ назвали "жестом отчаяния".

"Передача кассетных боеприпасов - жест отчаяния и свидетельство бессилия...очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены", - сказала Захарова.

Кассетный боеприпас - что известно

Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Передача кассетных боеприпасов Украине

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит от США кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления. Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень тяжело, но украинцам они нужны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ нанести как можно больше потерь армии агрессоров из РФ. По словам Резникова, кассетные снаряды - освободительное оружие, которое поможет освобождать временно оккупированные районы Украины и спасти множество украинских солдат.

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