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"Используя все вооружения": Резников поведал, как ВСУ применят кассетные снаряды

Дмитрий Видоменко
8 июля 2023, 10:05 обновлено 8 июля, 10:07
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Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил принципы использования кассетных боеприпасов, которые будет соблюдать наше государство.
Резников, кассетные боеприпасы
Резников объяснил, как ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы / коллаж Главред, фото УНИАН и US Air force

Руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут ЗСУ нанести как можно больше потерь армии агрессоров из РФ. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

По словам Резникова, кассетные снаряды ‒ освободительное оружие, которое поможет освобождать временно оккупированные районы Украины и спасти множество украинских солдат.

"Хочу подчеркнуть, что при реализации нашего неотъемлемого права на самооборону мы и дальше будем строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной", — сказал министр.

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Резников рассказал, что Украине необходимо возвратить территории и сохранить жизнь бойцов ВСУ ‒ и для этого нужно нанести как можно больший урон врагам.

"Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинцев сможем спасти. В наших интересах сохранить жизнь наших солдат. Вот почему мы будем продолжать делать это, используя все наши смертоносные вооружения", — подчеркнул руководитель украинского оборонного ведомства.

Кассетный боеприпас - что известно

Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для Украины

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

CNN ранее сообщал, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.​

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

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