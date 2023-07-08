"Не могут быть доставлены": 3 страны против передачи кассетных боеприпасов Украине

Германия, Испания и Великобритания не поддерживают передачу кассетных боеприпасов для Украины.

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Страны выступают против передачи кассетных боеприпасов Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН, офис президента, Армияинформ

В США решили передать Украине кассетные боеприпасы для уничтожения врага и освобождения украинских территорий. Однако некоторые страны уже выступили против этого. Известно как минимум о трех странах, которые не поддерживают такое решение.

Решение президента США Джо Байдена не поддерживают в Германии, Британии и Испании.

Реакция Германии

The Guardian сообщает, что министр иностранных дел Анналена Бербок официально высказала недовольство из-за того, что США хотят передать Украине кассетные боеприпасы.

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"Я следила за сообщениями СМИ. Для нас как государства - участника действует достигнутое в Осло соглашение", - сказала Бербок.

Речь идет о соглашении ССМ, которое было подписано в 2008 году и запрещает использование, накопление запасов, производство и передачу кассетных боеприпасов.

Заявление Испании

Министр обороны Испании Маргарита Роблес выступает против планов США отправить кассетные снаряды Украине. Об этом сообщает RTVE.

"Определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах ... Нет - кассетным снарядам и так - помощи для законной обороны Украины", - отметила Роблес.

Что говорят в Британии

Британский премьер-министр Риши Сунак "не поощряет" использование кассетных боеприпасов. Об этом сообщает Sky News. Вместе с тем Британия обещает продолжать помогать Украине.

"Мы будем продолжать делать свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно – дальнобойное оружие, и надеемся, что все страны смогут продолжать поддерживать Украину", – сказал Риши Сунак.

Кассетный боеприпас - что известно Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации. Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Передача кассетных боеприпасов Украине

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит от США кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления. Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень тяжело, но украинцам они нужны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ нанести как можно больше потерь армии агрессоров из РФ. По словам Резникова, кассетные снаряды - освободительное оружие, которое поможет освобождать временно оккупированные районы Украины и спасти множество украинских солдат.

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