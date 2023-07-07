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Кассетные боеприпасы усилят ВСУ и ускорят освобождение территорий – Подоляк

Андрей Ганчук
7 июля 2023, 17:41 обновлено 7 июля, 17:47
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Украине нужно больше снарядов и боеприпасов – страны-партнеры понимают суровые реалии войны, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Кассетные боеприпасы на вооружении ВСУ усилят моральное давление на российских оккупантов - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скриншот YouTube

Если Украина получит кассетные боеприпасы, боеспособность оккупационных войск страны-агрессора России на поле боя снизится. Усиление ВСУ повлияет на возможности освобождения территорий и моральное состояние захватчиков. Украинской армии нужно больше снарядов и боеприпасов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что кассетные боеприпасы на вооружении армии Украины ускорят процессы освобождения оккупированных территорий и повлияют на моральное состояние захватчиков РФ.

"Несомненно, что передача Украине дополнительных объемов снарядов является очень весомым вкладом в ускорение процедур деоккупации. Особенно, если речь идет о кассетных боеприпасах, которые, несомненно, способны иметь чрезвычайное психоэмоциональное влияние на и без того деморализованные российские оккупационные группировки", - отметил Подоляк.

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Кроме того, чиновник добавил, что Украине важно снизить уровень боеспособности и морального состояния оккупантов России при использовании такого типа боеприпасов.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине нужно больше боеприпасов и поблагодарил Запад за "понимание суровых реалий войны".

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что ВСУ делают все возможное и невозможное на поле боя в рамках контрнаступательной военной операции. Для дальнейшего продвижения армии нужно больше поставок вооружений.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска на Бахмутском направлении отвоевали часть ранее захваченных оккупантами России территорий.

Спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что силы обороны продвигаются на Бахмутском направлении. Враг, в свою очередь, по-прежнему оказывает мощное сопротивление.

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