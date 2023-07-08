"Путин лично занимается моим уничтожением": Саакашвили написал письмо из тюрьмы

Михеил Саакашвили написал письмо украинской ведущей из тюрьмы в Тбилиси.

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Саакашвили написал письмо из тюрьмы / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в критическом состоянии. Он лично написал письмо украинской журналистке в котором обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается уничтожить Саакашвили. Об этом сообщает 24 канал.

Саакашвили написал письмо прямо из тюрьмы в Тбилиси. Его получила ведущая 24 канала Екатерина Соляр. Это письмо "свежее", ведь оно датировано 6 июля 2023 года.

Он убежден, что за его уничтожением лично стоит Путин.

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"Спасибо за человечность и поддержку. Всегда на вас смотрю и вы мне придаете энергию. Я персональный узник Путина и он лично занимается моим уничтожением", - написал Саакашвили.

Саакашвили написал письмо из тюрьмы / фото: 24 канал

Дело Саакашвили

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, у которого сейчас только гражданство Украины, находится в клинике Вивамеди в Тбилиси с мая 2022 года. В октябре 2021 года его задержали грузинские власти после того, как он вернулся в Грузию.

Саакашвили инкриминируют несколько уголовных преступлений, в рамках которых его заочно приговорили к 6 годам заключения.

3 июля Саакашвили из больницы дистанционно принял участие в заседании суда по своему делу. По причине болезни и нахождения в тюремной больницы Саакашвили внешне серьезно изменился.

После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к грузинским властям с просьбой передать Саакашвили Киеву.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - добавил украинский глава государства.

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