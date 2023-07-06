Эксперт пояснил, почему Путин всеми силами добивается кончины Саакашвили

Диктатор Путин не простил Саакашвили - ведь тот показал, что против него можно выступать на постсоветском пространстве, говорит Гела Васадзе.

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Саакашвили первым бросил вызов Путину и потому тот хочет его кончины - Гела Васадзе / коллаж Главред, фото УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин через своих клевретов в Грузии делает все, чтобы добиться физического уничтожения в тюрьме экс-президента этой страны Михеила Саакашвили. Об этом в интервью Главреду сказал эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе.

"Почему Путин убивает Саакашвили? Потому что он первый, кто бросил вызов Путину. Никто в 2008 году, в 2006 году, ни один лидер постсоветского пространства не бросил. Саакашвили оказался практически в изоляции, если не считать лидеров балтийских стран и президента Украины, поскольку тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко активно общалась с Путиным, пока он бомбил Грузию. Об этом тоже стоит помнить. Поэтому Путин не простил Саакашвили - ведь тот показал, что против него можно выступать на постсоветском пространстве. То, что сегодня происходит с Путиным – это, в том числе, и вина Михаила Саакашвили. И он это хорошо помнит", ‒ сказал он.

Кто такой Гела Васадзе? Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти. видео дня

Дело Саакашвили

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, у которого сейчас только гражданство Украины, находится в клинике Вивамеди в Тбилиси с мая 2022 года. В октябре 2021 года его задержали грузинские власти после того, как он вернулся в Грузию.

Саакашвили инкриминируют несколько уголовных преступлений, в рамках которых его заочно приговорили к 6 годам заключения.

3 июля Саакашвили из больницы дистанционно принял участие в заседании суда по своему делу. По причине болезни и нахождения в тюремной больницы Саакашвили внешне серьезно изменился.

После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к грузинским властям с просьбой передать Саакашвили Киеву.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - добавил украинский глава государства.

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