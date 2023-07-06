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Путин мстит Саакашвили, но его могут вернуть в Украину при вмешательстве США - Васадзе

Анастасия Заремба
6 июля 2023, 12:00 обновлено 6 июля, 12:16
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Кейс Михаила Саакашвили должен быть одним из вопросов на переговорах с Западом. Потому что это не вопрос лично Саакашвили, а войны с Россией.
Гела Васадзе
Путин мстит Саакашвили за войну в Грузии - Гела Васадзе / Главред

Судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по обвинению в разгоне митинга оппозиции продолжается с 2021 года. Все это время грузинский лидер находится в тюрьме, он очень сильно похудел, и у него начались проблемы со здоровьем. При этом грузинские власти наотрез отказываются выдавать Саакашвили Украине, несмотря на то, что у политика гражданство Украины.
В интервью Главреду эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе рассказал, почему грузинские власти удерживают Саакашвили, есть ли шанс выдать его Украине и что будет в будущем с Грузией.
Как вы считаете, почему Грузия за все это время не отдает и не соглашается отдать Саакашвили в Украину, хотя он юридически является ее гражданином?

Давайте начнем, что называется, сначала. Саакашвили сидит более 2,5 лет. Слава богу, наконец-то власти Украины обратили внимание на то, что гражданина Украины посадили абсолютно по политическим мотивам. А убивают его около двух лет. И сейчас Украина наконец-то предприняла соответствующие решения.

На самом деле, для этого потребовалось очень много усилий друзей Михаила Саакашвили и его сторонников как в Украине, так и в Грузии.

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Если бы это было сделано раньше, то, возможно, и результат был бы другой. А сейчас мы видим человека, практически измученного пытками, потому что то состояние, в котором находится Саакашвили – это именно пытки.

Я прекрасно понимаю, что после 24 февраля 2022 года властям Украины было немножко не до этого. С другой стороны, я всегда призывал подумать о том, насколько мог бы быть сегодня полезен Саакашвили с его международными связями и авторитетом. У него действительно есть друзья на Западе, причём не только в консервативной части, которая очень часто относится с недоверием. Поэтому я думаю, что сейчас это очень важный приоритет. Не для Саакашвили – это отдельный человек и отдельная гуманитарная проблема для его близких. Но для Украины и, наверное, для всего свободного мира.

МИД Украины недавно выразил ноту протеста послу Грузии и отправили его обратно в Тбилиси. Как вы считаете, как это отразится на процессе возвращения Саакашвили – поможет ли это ему, либо наоборот? Потому что, опять-таки, была и реакция Грузии уже на на эту ноту протеста.

Конкретно это не поможет. Поможет, если вмешаются Соединенные Штаты. Но они не вмешаются, если это не будет активно продвигаться. Сегодня украинский вопрос в Грузии (да и не только сегодня, практически с 2014 года) – вопрос внутриполитический. Это должны хорошо понимать, то есть этот вопрос за или против Украины – за оппозицию или за власть, то есть процесс борьбы конкретных политических сил.

При этом, когда уже весь свободный мир за Украину, судьбу Михаила Саакашвили авторитет США смог бы решить, но, к сожалению, этого тоже не делают.

А что может повлиять на решение Штатов, по-вашему?

Активная позиция позиция Украины – президента и так далее. То есть фактически не только США, но и Европы тоже. Кейс Михаила Саакашвили уже как два года должен быть одним из вопросов на переговорах с Западом. Потому что это не вопрос лично Саакашвили, а войны с Россией. И сегодня Зеленский правильно сказал, что Саакашвили убивает Путин. Но он убивает его уже 2 года.

Как вы считаете, почему с Саакашвили это происходит уже два года?

Почему Путин убивает Саакашвили? Потому что он первый, кто бросил вызов Путину. Никто в 2008 году, в 2006 году, ни один лидер постсоветского пространства не бросил. Саакашвили оказался практически в изоляции, если не считать лидеров балтийских стран и президента Украины, поскольку тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко активно общалась с Путиным, пока он бомбил Грузию. Об этом тоже стоит помнить. Поэтому Путин не простил Саакашвили того, что тот показал, что против него можно выступать на постсоветском пространстве. То, что сегодня происходит с Путиным – это, в том числе, и вина Михаила Саакашвили. И он это хорошо помнит.

Смотрите на видео интервью Гелы Васадзе Главреду:

То есть это личная обида Путина на Саакашвили?

Не совсем личная месть, это – месть системы. Понимаете, в чем дело – Путин в данном случае символ российского империализма. Того самого, который сегодня в Украине убивает. И если бы в 2008 году Путина бы поставили на место, сегодня в Украине не гибли бы люди. А если бы Украину не поддержали бы, то завтра люди гибли бы в Европе, а линия фронта была бы у Варшавы. Сейчас они это понимают. Но тогда не понимали.

Если с Саакашвили что-либо случится, летальный исход условно говоря, как будут могут реагировать? Что будет в Грузии в таком случае?

Я не знаю. А что будет в Грузии в условиях того, что оппозиция практически разгромлена и не имеет достаточной поддержки извне? В условиях того, что оппозиция фактически фрагментирована, а лидер оппозиции умирает в тюрьме? То есть тот самый лидер, который мог бы это изменить? Трудно предположить. Сторонников Саакашвили сегодня 10-15 процентов, не больше – это все, что осталось. Это уже те люди, которые это не принимали. Но те люди, которые, несмотря ни на что, все равно верят в него верят в то, что он сумеет подняться и вывести Грузию из того болота, в которое ее загнали.

А без Саакашвили, могут ли даже этих 10-15 процентов сейчас выйти на улицы, если что-то такое произойдет?

Да выходят они на улицы. Что вы имеете в виду?

Может ли, условно говоря, повториться та история, которая была не так давно в Тбилиси?

Да они могут повторяться сколько угодно. Нет, молодежь за Саакашвили не выйдет. Она выйдет за Европу, за демократию, но не за Саакашвили, потому что на протяжении многих лет его просто оболгала пропаганда. Этот человек правил 9 лет, у него были свои косяки, у него есть враги, но это внутренняя политика. Но вот считать так, когда за Европейский союз вышло 100 тысяч, то тут их не будет.

И это – тоже реальность.

А сколько реально вообще может выйти в таком случае людей?

10-15 тысяч за Саакашвили всегда выходили стабильно. А вообще мы видели и 100 тысяч. И их разгоняли и не могли разогнать. Стрелять они сейчас, конечно же, не стали, потому что тогда последовала бы совсем другая ситуация. Но вышли, постояли. И что?

Кто такой Гела Васадзе?

Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально-политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.

Правильно ли я вас понимаю, что если с Саакашвили что-то произойдет, то будет окончательно поставлен крест на европейских перспективах Грузии?

Нет. В Европе хорошо знают географическую карту и Европа прекрасно понимает, что Грузия это – ключ к Центральной Азии. Потому не будет поставлено никаких крестов. Они давно могли быть, если бы кто-то жил по совести и ценностям. Это realpolitik.

Иванишвили, который сейчас является властью в Грузии, может тянуть до последнего с этим пророссийским правительством, потом может сам заменить его на прозападное и стать лучшим другом Запада, а Саакашвили как сидел, так и будет.

Это тоже возможно, да все что угодно возможно, уверяю вас. Я уже столько на это насмотрелся, что меня уже ничем не удивить.

Владимир Зеленский Владимир Путин Гела Васадзе Михаил Саакашвили
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