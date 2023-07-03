"Даю 48 часов": Зеленский жестко отреагировал на ужасное состояние Саакашвили

Зеленский отметил, что в очередной раз призывает грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения.

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Владимир Зеленский о состоянии Саакашвили / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Вечером, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Глава украинского государства в Telegram написал, что обеспокоен состоянием экс-президента Грузии и поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили", - написал Зеленский.

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Он напомнил, что наша страна уже неоднократно призывала власти Грузии прекратить издевательство над Саакашвили и вернуть его в Украину.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - добавил президент.

Зеленский отметил, что в очередной раз призывает грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения. Также глава государства призвал наших партнеров не игнорировать ситуацию и спасти жизнь бывшему президенту Грузии.

"Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь - это базовая европейская ценность", - подчеркнул Зеленский.

Состояние Саакашвили / скриншот

В чем обвиняют Саакашвили

Экс-президент Грузии был задержан в октябре 2021 года, когда он после восьмилетнего отсутствия вернулся на родину.

Ему выдвинули обвинения в незаконном пересечении границы. Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок в тюрьме. Еще три дела против него находятся на стадии рассмотрения.

В тюрьме состояние бывшего лидера Грузии значительно ухудшилось, он похудел, а медики предупреждают, что Саакашвили может быть прикован к постели.

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