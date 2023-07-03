УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Даю 48 часов": Зеленский жестко отреагировал на ужасное состояние Саакашвили

Мария Тупик
3 июля 2023, 20:36 обновлено 3 июля, 20:45
91
Зеленский отметил, что в очередной раз призывает грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения.
Зеленский, Саакашвили
Владимир Зеленский о состоянии Саакашвили / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Вечером, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Глава украинского государства в Telegram написал, что обеспокоен состоянием экс-президента Грузии и поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили", - написал Зеленский.

видео дня

Он напомнил, что наша страна уже неоднократно призывала власти Грузии прекратить издевательство над Саакашвили и вернуть его в Украину.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - добавил президент.

Зеленский отметил, что в очередной раз призывает грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения. Также глава государства призвал наших партнеров не игнорировать ситуацию и спасти жизнь бывшему президенту Грузии.

"Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь - это базовая европейская ценность", - подчеркнул Зеленский.

Состояние Саакашвили
Состояние Саакашвили / скриншот

В чем обвиняют Саакашвили

Экс-президент Грузии был задержан в октябре 2021 года, когда он после восьмилетнего отсутствия вернулся на родину.

Ему выдвинули обвинения в незаконном пересечении границы. Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок в тюрьме. Еще три дела против него находятся на стадии рассмотрения.

В тюрьме состояние бывшего лидера Грузии значительно ухудшилось, он похудел, а медики предупреждают, что Саакашвили может быть прикован к постели.

Читайте также:

Владимир Зеленский Михаил Саакашвили
Реклама

Главное за день

Украину зальет дождями: какие регионы будут плавать весь день

Украину зальет дождями: какие регионы будут плавать весь день

20:21 Синоптик
Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенок

Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенок

19:56 Украина
В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для Киева

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для Киева

19:32 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:36

"Даю 48 часов": Зеленский жестко отреагировал на ужасное состояние Саакашвили

20:21

В Киеве - "мовный срач" из-за русскоговорящего продавца: что произошло

20:21

Украину зальет дождями: какие регионы будут плавать весь день

19:56

Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенокФото

19:42

Санта Димопулос гульнула на Дне рождения у дочери российского олигарха

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:32

Цены на бензин взлетят еще больше: какой будет стоимость топлива в Украине

19:32

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для КиеваФото

19:20

А в Беларуси неизбежно начнётся войнамнение

19:13

"Россияне меня найдут и убьют": украинке угрожают после скандала в ТурцииВидео

Реклама
18:34

Зачем опрыскивать помидоры аспирином: простой секрет с удивительным результатом

18:32

Ее уплетают банками: самая вкусная кабачковая икра с тайным ингредиентом - рецепт

18:30

Ранен на оккупированной РФ территории: ГУР о состоянии "правой руки" Кадырова

17:51

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

17:39

Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5Видео

17:30

"Очень быстро вернутся назад": какие территории отобьют ВСУ - гороскоп для Украины

17:26

"Моя суперсила - раскрывать артистов": тренер Голосу країни Иван Клименко о шоу

17:01

Какие цифры приносят удачу Львам с деньгами, в карьере и любви

16:50

Как избавиться от пены при варке варенья: хозяйки назвали секретный продукт

16:50

Что нужно сделать 4 июля, чтобы деньги весь год липли к вам: приметы и строгие запреты

16:48

В чем секрет молодости Дженнифер Лопес: лайфхак от 53-летней артистки

Реклама
16:37

Враг перебросил ракетоносители ближе к Киеву: эксперт о вероятных целях атак РФ

16:31

"Боже, его узнать невозможно": появились новые кадры исхудавшего Саакашвили

16:28

В Украине кардинально изменятся правила платежей через терминал

16:27

Девушка показала, как убрать накипь в чайнике за 15 минутВидео

16:16

Корпорацию Unilever внесли в перечень спонсоров войны: какие фирмы запрещены

15:54

"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

15:36

Несется аномальная жара: синоптик предупредил о сильнейшем пекле в Украине

15:34

Огромный взрыв, разрушения и жертвы: все подробности российской атаки на СумыФото

15:31

Угроза подрыва ЗАЭС: эксперт спрогнозировал, устроит ли Путин ядерную катастрофу

15:20

Какой идеальный дом подходит для вашего знака зодиака

14:55

Умер 20-летний внук звезды Голливуда Роберта Де Ниро

14:44

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

14:29

Веник в доме по фэн-шуй: где можно и нельзя его хранить

14:18

"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войныВидео

14:07

ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова

13:55

Бывшая жена Виталия Кличко показала редкие снимки в компании красавцев-сыновей

13:22

Матери двух детей до конца жизни запретили посещать бары и школу: в чем причина

13:18

Медведев угрожает ядерным апокалипсисом, если Запад не сдаст Украину: придумал требования

12:39

В Украине отменили повышение тарифов на воду

12:38

Мужчина может помыть плиту за считанные секунды - он объяснил в чем хитрость

Реклама
12:23

Минвосстановления и комитет ВР: берем политическую ответственность за необходимую стране реформу 5655

12:07

Продюсер Поляковой предсказал судьбу Винника: "Не в себе, в другой реальности"

12:02

Таро-прогноз на полнолуние 3 июля 2023: чего ждать каждому знаку зодиакаВидео

11:59

В Москве задержали военного, который выкрикивал "Слава Украине"

11:47

В Сумах дрон РФ влетел в дом: часть многоэтажки разрушена, есть погибшие

11:38

Сладкое детство в СССР: культовые советские сладости, которые обожали дети

11:28

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти воробья на картинке

10:59

ЕС хочет разрешить российскому банку пользоваться системой SWIFT - FT

10:48

"Подрыв ЗАЭС – выстрел России себе в ногу": Кочетков описал последствия для Украины и РФ

10:35

Гороскоп Таро на июль 2023: Овнам - удача, Тельцам - разочарование, Близнецам - радостьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять