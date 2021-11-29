Суд над Саакашвили: политик не признал правосудие Грузии и заявил, что научился терпению в Украине

Саакашвили в суде / Скриншот

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обратился к украинцам из зала Тбилисского суда. После сегодняшнего заседания он отказался признать правосудие Грузии.

"Я хочу проинформировать вас (украинцев) о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и также научился этому в Украине. Я очень вам благодарен" ,- сказал Саакашвили.

Кроме того, Саакашвили заявил, что "бросил престижную и высокооплачиваемую работу в Украине из большой любви к Грузии". Хотя он понимал, что его может ждать на родине.

"Я отложил все в сторону, отказался – по крайней мере временно, — и приехал. Я точно знал, что меня могут убить по дороге или когда я приеду … Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью заранее написанной комедии", - добавил политик.

Между тем, сегодняшний судебный процесс проходил по делу, в котором Михеил Саакашвили, Давид Кезерашвили, Зураб Адеишвили, Гиги Угулава и Вано Мерабишвили обвиняются в разгоне митинга, вторжении на телеканал "Имеди" и захвате парка Мтацминда.

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Напомним, ранее экс-президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание. Это произошло во время встречи с его адвокатами в комнате для свиданий. Он сидел на голодовке и пил только воду.

Также ранее врач Саакашвили сделал ужасный прогноз о его состоянии. Он заговорил о смерти и подчеркнул, что действовать нужно оперативно.

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