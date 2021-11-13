"Решением будет его смерть": врач Саакашвили заявил о резком ухудшении состояния здоровья политика

Состояние ухудшилось резко. В субботу, 13 ноября, политик не смог встать с кровати.
Состояние экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который на данный момент находится в тюремной больнице, серьезно ухудшилось. Об этом 13 ноября в Facebook написала его возлюбленная, нардеп Елизавета Ясько.
По ее словам, в тюрьму к Саакашвили пригнали реанимобиль.
"Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать", - написала Ясько.
Читайте такжеАдвоката Саакашвили не пустили в Грузию и лишили паспорта: правозащитник остался без документовТакже она привела слова личного врача Саакашвили, который находится рядом с ним: "Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет".
Напомним, Михаил Саакашвили осенью нелегально прибыл в Грузию. Его арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвовала основанная им партия.
Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора. Там Саакашвили объявил голодовку.
Позже появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.
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