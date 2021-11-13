"Решением будет его смерть": врач Саакашвили заявил о резком ухудшении состояния здоровья политика

Саакашвили в критическом состоянии / УНИАН

Состояние экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который на данный момент находится в тюремной больнице, серьезно ухудшилось. Об этом 13 ноября в Facebook написала его возлюбленная, нардеп Елизавета Ясько.

По ее словам, в тюрьму к Саакашвили пригнали реанимобиль.

"Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать", - написала Ясько.

Читайте такжеАдвоката Саакашвили не пустили в Грузию и лишили паспорта: правозащитник остался без документовТакже она привела слова личного врача Саакашвили, который находится рядом с ним: "Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет".

Напомним, Михаил Саакашвили осенью нелегально прибыл в Грузию. Его арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвовала основанная им партия.

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Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора. Там Саакашвили объявил голодовку.

Позже появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

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